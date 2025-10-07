Muere presentador ‘Emilio Sueños’ tras una semana hospitalizado: “Empezó a toser y a no poder respirar”

Video Captan a avioneta en que muere famosa periodista mexicana antes de desplomarse: video

Emilio García, famoso presentador y modelo venezolano conocido como ‘Emilio Sueños’, ha muerto a los 41 años.

La noticia fue confirmada por medios ecuatorianos como Ecuavisa, Expreso y El Telégrafo, que detallan que el conductor falleció el domingo 5 de octubre.

¿De qué murió ‘Emilio Sueños’?

De acuerdo con los reportes, ‘Emilio Sueños’ perdió la vida tras permanecer internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Guasmo Sur, en Guayaquil, Ecuador, desde el miércoles 1 de octubre.

El portal Extra dio a conocer que Ivanna Melgar, “mejor amiga” del comunicador, les aseveró que él “llevaba aplicándose testosterona desde hace dos o tres meses con el objetivo de verse más masculino”.

“De un momento a otro empezó a toser y a no poder respirar. Él me mandaba audios diciendo que no era una gripe, sino que simplemente no podía respirar”, contó ella, cita el sitio web.

El diario digital expone que los síntomas de García “empeoraron rápidamente” y que “un médico lo derivó al cardiólogo”, quien descubrió que su corazón “estaba agrandado e hinchado por el exceso de testosterona”.

Alegadamente, el problema se agravó porque Emilio “se inyectaba la hormona en el brazo y no en los glúteos, debido a que tenía biopolímeros en esa zona”.

“Su organismo no resistió. El corazón no aguantó y también le afectó un pulmón. Le hacían transfusiones de sangre, pero se volvía agua. Intentaban sacar la hormona del cuerpo, pero no se pudo”, puntualizó Ivanna.

El medio revela que ‘Emilio Sueños’ falleció a causa de “una falla cardíaca”. En Ecuavisa especifican que se trató de un infarto.

El 19 de septiembre, él publicó en su cuenta de Instagram un mensaje para sus alumnos de su academia de modelaje, Emilio Models:

“Por tema de salud (no me he sentido bien), el ensayo de mañana sábado queda para el siguiente sábado. Misma hora y mismo lugar. Bendiciones”.

¿Quién era ‘Emilio Sueños’?

Extra retoma que Emilio García llegó a Guayaquil hace seis años, proveniente del estado Anzoátegui, Venezuela, para cumplir su sueño de aparecer en la televisión.

Aseveran que, en entrevista, él les contó que antes de emigrar, “se había sometido a dos cirugías en su nariz” y que, ya en Ecuador, “continuó con procedimientos estéticos en los labios, glúteos y abdomen”.