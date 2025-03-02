Muertes de famosos

Muere Paulito FG: el salsero cubano de 63 años habría sufrido terrible accidente de auto

Hay luto en la salsa al darse a conocer la muerte del cantante Paulo Fernández, mejor conocido como Paulito FG. Según reportes, habría perdido la vida en un accidente de auto. Esto se sabe.

Por:
Univision
Video Cantante muere de infarto en pleno concierto: el momento fue captado en video

El mundo de la música y la salsa están de luto tras confirmarse la muerte del cantante Paulo Fernández, mejor conocido como Paulito FG.

De acuerdo con datos del portal Cubadebate, el salsero habría perdido la vida como "consecuencia de un accidente automovilístico".

¿De qué murió Paulito FG?

Cubadebate citó "reportes de prensa" que afirman que el popular artista se habría accidentado este sábado 1 de marzo "en la intersección de calle 3ra con Malecón, en el Vedado habanero, al impactar su vehículo con un ómnibus de Transtur".

A través de la cuenta oficial de Instagram del artista se emitió un comunicado este 2 de marzo haciendo un llamado a sus seguidores para el funeral.

"En la funeraria Calzada y K. Todos sus seguidores y pueblo en general que quieran ir a mostrar sus respetos serán bienvenidos", se lee en la publicación.

El funeral de Paulito FG estaba previsto para llevarse a cabo a partir de la mañana de este domingo 2 de marzo.
El funeral de Paulito FG estaba previsto para llevarse a cabo a partir de la mañana de este domingo 2 de marzo.
Imagen Paulito FG/Instagram


Autoridades como el presidente Miguel Díaz-Canel y el Instituto Cubano de la Música pronunciaron sus condolencias tras conocerse la triste noticia.

El pasado 22 de febrero, solo una semana antes de la desgracia, Paulito FG se había presentado con éxito en el Festival de la Salsa en Cuba, celebrado en La Habana.

¿Quién era Paulito FG?

Paulo Fernández Gallo, conocido artísticamente como Paulito FG o Paulo FG, nació el 11 de enero de 1962 en La Habana, Cuba.

Desde su infancia, estuvo rodeado de arte gracias a la influencia de su madre, Cary Gallo, una destacada escritora y poeta.

Paulito FG había dado un concierto en La Habana solo una semana antes de morir.
Paulito FG había dado un concierto en La Habana solo una semana antes de morir.
Imagen Paulito FG/Instagram


A los 18 años, comenzó a estudiar clarinete de manera profesional, pero su talento para el canto lo llevó a dedicarse a ser cantante.

Después de realizar presentaciones en varios hoteles de La Habana, el intérprete de 'Te deseo suerte' cofundó la orquesta Dan Den, donde se estableció profesionalmente.

En 1989, se unió al grupo Opus 13, con el cual grabó varias de sus composiciones y alcanzó reconocimiento internacional, realizando giras fuera de Cuba.

Relacionados:
