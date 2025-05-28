Muertes de famosos

Encuentran sin vida a actor de telenovela: lo hallaron en el sofá de su casa

Al intérprete Paul Danan lo hallaron horas después de que su novia reportara que no tenía noticias de él.



Dayana Alvino.
Video Muere querido actor de 'Yo Soy Betty, La Fea' tras tener cáncer: así quería ser recordado 

Paul Danan, actor británico conocido por sus papeles en telenovelas, fue localizado sin vida al interior de su residencia, en Bristol, Inglaterra. Tenía 46 años.

La también estrella del programa ‘Celebrity Love Island’ fue encontrado, muerto, sentado en un sofá en su casa, con el televisor encendido, el pasado 15 de enero, reporta Daily Mail este 28 de mayo.

¿Qué le sucedió a Paul Danan?

El reconocido medio puntualizó que la investigación en torno a lo sucedido señala que la novia de Paul Danan, Melissa Crooks, alertó cuando no tuvo noticias de él después de haber salido juntos y tomar “par de copas” en la madrugada del martes 14 de enero.

Un vecino del artista utilizó una escalera para entrar a su apartamento, en el primer piso, donde lo halló desplomado a borde del sillón, de acuerdo con la indagación en el Tribunal Forense de Avon, en Flax Bourton.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar y declararon el deceso a las 17:20 horas (tiempo local) del miércoles. Su cuerpo fue identificado por su pareja.

El actor Paul Danan falleció a los 46 años.
El actor Paul Danan falleció a los 46 años.
Imagen Getty Images

La autopsia posterior determinó que la estrella del melodrama ‘Hollyoaks’ pereció debido a la toxicidad combinada de heroína, metadona, codeína, pregabalina, cocaína y zopiclona.

La doctora Debbie Rookes llegó hoy a la conclusión de que Danan falleció accidentalmente por los efectos mezclados de las drogas, esto tras escuchar declaraciones de su madre, Beverley Danan, y de los paramédicos.

La mamá de Paul aseveró que él “ayudó a muchísimas personas de todos los ámbitos, pero no pudo hacerlo por sí mismo de igual manera”.

La experta puntualizó que no había pruebas de que el intérprete, quien sufrió una sobredosis en mayo de 2024, tuviera intención de suicidarse.

Además, señaló que ninguna de las sustancias estaba en niveles altos, pero que su efecto conjunto resultó en una “depresión respiratoria fatal”.

Según el diario, Danan habló de sus problemas con los estupefacientes en ‘The Jeremy Kyle Show’, en 2019, y confesó que comenzaron siendo un adolescente.

¿Quién era Paul Danan?

Además de la actuación, Paul Danan participó en 2017 en ‘Celebrity Big Brother’, de donde lo expulsaron anticipadamente, aunque él esperaba que su carrera tuviera un segundo aire gracias a eso.

Más tarde, comenzó el podcast ‘The Morning After’, que duró desde 2019 hasta 2023. En 2020, arrancó un taller de teatro.

Relacionados:
Muertes de famososCelebridades

