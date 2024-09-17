Muertes de famosos

Muere participante de ‘America's Got Talent’ a los 17 años: se habría quitado la vida

Emily Gold había deslumbrado con su talento a famosos como Sofía Vergara, Heidi Klum, Howie Mandel y Simon Cowell, quienes eran jueces en el show de competencia.

Por:Elizabeth González
Video Hallan sin vida a ‘tiktoker’ colombiana en México en misteriosas circunstancias en su apartamento

Emily Gold, participante de ‘America’s Got Talent, murió a los 17 años. El fallecimiento de la joven fue confirmado por sus padres a través de un mensaje que compartieron en Instagram.

Steven y Brandy Gold revelaron junto a una foto de su hija con su uniforme de animadora que fue el viernes 13 de septiembre cuando perdió la vida.

“Queridos amigos. Con una tristeza inmensurable debemos contarles a todos que perdimos a nuestra hermosa Emily el 13 de septiembre”, escribieron los padres de Emily, el domingo 15 de septiembre, junto a una foto de su hija con su uniforme de animadora.

“Nuestros corazones tienen un agujero del tamaño del universo en este momento. La avalancha de amor y apoyo que estamos recibiendo nos muestra cuántas vidas tocó y elevó ese ángel, y es lo que nos ayudará a superar el momento más difícil de nuestras vidas. Muchas gracias a todos por su amor y apoyo”, agregaron.

Así anunciaron la muerte de Emily Gold.
Así anunciaron la muerte de Emily Gold.
Imagen Steven A. Gold / Instagram

¿De qué murió la participante de ‘America’s Got Talent’?

Aunque los padres de Emily Gold no revelaron la causa de su muerte, el forense del condado de San Bernardino, en California, informó a People que el fallecimiento de la joven se debería a un suicidio.

“Oficiales de la Patrulla de Caminos de Rancho Cucamonga respondieron a un llamado en la zona alertando de un peatón derribado en el camino", señaló Rodrigo Jiménez, Vocero de la Patrulla de Caminos de California.

“Cuando los oficiales llegaron, encontraron a una mujer de 17 años que había sido golpeada por al menos un vehículo en la línea de transporte compartido con dirección al
Este 210. La femenina falleció a causa de sus heridas y su muerte se pronunció en el lugar de los hechos", sentenció.

La noticia de la muerte de Emily Gold llega tan solo un mes después de su última aparición en 'America’s Got Talent', show de competencia del que tanto ella como su equipo fueron descalificados en los cuartos de final.

En su última aparición, Sofía Vergara, Heidi Klum, Howie Mandel y Simon Cowell, jueces del show, quedaron sorprendidos con el talento de Emily Gold.

