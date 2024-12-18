Muere el padre de ‘Pancholín’ a 3 meses del asesinato del cantante: también le habrían quitado la vida

Video Hija del cantante ‘Pancholín’, a quien le quitaron la vida frente a su esposa, le dedica desgarrador mensaje

Francisco Quijada Molina murió tan solo 3 meses después de que a su hijo le fuera arrebatada la vida. El padre de ‘Pancholín fue asesinado en circunstancias parecidas a las que el cantante mexicano falleció en septiembre pasado.

La noticia del fallecimiento del padre de 'Pancholín' fue confirmada por su familia este 17 de diciembre a través de redes sociales. Imelda Carlton Quijada, quien sería su sobrina, lamentó la muerte de su tío con una publicación en sus historias de Instagram.

“Ay, no puede ser esto. Mi tío hermoso, qué barbaridad, señor”, escribió la mujer en la parte superior de una fotografía de don Francisco sin revelar detalles sobre su asesinato.

Así se informó la muerte del padre de 'Pancholín'. Imagen Imelda Carlton / Instagram

Lo que se sabe de la muerte del padre de 'Pancholín'

Según reportes de medios locales, el padre de ‘Pancholín’ habría sido asesinado en su rancho ‘El Guayacán’, en la localidad de Yécora, Sonora, México.

Familiares de don Francisco Quijada serían quienes encontrarían su cuerpo sin vida y luego darían aviso a las autoridades a través de una llamada de emergencia al 911, señala 'Uniradio Informa'.

De acuerdo con 'El Tiempo', los hechos se registraron el lunes 16 de diciembre, cuando sujetos armados supuestamente ingresaron al rancho y le dispararon en varias ocasiones.

Las autoridades habrían arribado al lugar del ataque hasta la madrugada del 17 de diciembre por "dificultades en el camino". En el sitio se habrían encontrado "varios casquillos percutidos de arma larga".

El padre de 'Pancholín' murió el 16 de diciembre de 2024. Imagen Imelda Carlton / Facebook

¿Cómo murió ‘Pancholín’?

El 11 de septiembre , ‘Pancholín’, quien alcanzó la fama en la década de los 90 a la edad de 4 años con temas como 'Ojitos Verdes' y 'La Mochila Azul', fue asesinado en Guadalajara, Jalisco, México.

Según reportes del diario El Occidental, el cantante mexicano fue atacado a balazos en compañía de su esposa cuando regresaban a su casa tras haber realizado algunas compras.