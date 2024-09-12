Quitan la vida al cantante ‘Pancholín’ frente a su esposa: acababa de salir de prisión

Video Hija del cantante ‘Pancholín’, a quien le quitaron la vida frente a su esposa, le dedica desgarrador mensaje

Francisco Javier Quijada, cantante mexicano conocido como ‘Pancholín’, fue asesinado la tarde de este miércoles 11 de septiembre.

De acuerdo con el diario El Occidental, el homicidio del intérprete grupero ocurrió en Guadalajara, Jalisco, México.

Francisco Javier Quijada, ‘Pancholín’, murió a los 36 años. Imagen Francisco Javier Quijada/Facebook

¿Qué le ocurrió a ‘Pancholín’?

PUBLICIDAD

Según el citado medio, ‘Pancholín’ y su esposa, de quien no mencionan la identidad, regresaban a su casa tras haber realizado algunas compras.

Mientras caminaban por las calles de la Colonia Providencia, en dicha ciudad, un hombre se les acercó y le disparó en la cabeza al artista.

Luego de que el sujeto se diera a la fuga, la pareja del intérprete, quien tenía 36 años, corrió y gritó pidiendo ayuda.

Los vecinos de la zona realizaron múltiples reportes al 911, por lo que en pocos minutos arribaron uniformados y una ambulancia.

Los paramédicos revisaron los signos vitales del también guitarrista y confirmaron su deceso en el lugar de los hechos.

En un reporte difundido por el periódico se especifica que Francisco Javier Quijada presentaba dos “lesiones por proyectil de arma de fuego en cráneo”, de “entrada y salida”.

Testigos detallaron que el responsable del crimen es “delgado” y que vestía “playera blanca” combinada con un pantalón de mezclilla.

Milenio da a conocer que personal del área de Homicidios de la Fiscalía estatal acudieron al sitio para empezar con las investigaciones para esclarecer el motivo del ataque.

‘Pancholín’ salió de la cárcel hace 5 meses

Francisco Javier Quijada nació en Hermosillo, Sonora, donde siendo solamente un niño de 4 años alcanzó la fama en la década de los 90 gracias a éxitos como ‘Ojitos verdes’ y ‘La Mochila Azul’.

En aquel entonces, ‘Pancholín’ llegó a compartir el escenario con Los Tigres del Norte e hizo un dueto con Valentín Elizalde, quien falleció en 2006.

‘Pancholín’ comenzó su carrera siendo un niño y compartió con artistas como Los Tigres del Norte. Imagen Francisco Javier Quijada/Facebook

Su vida dio un vuelco cuando en 2013 elementos del Ejército Mexicano lo detuvieron, en Ciudad Obregón, pues era buscado desde 2010 por el asesinato del presunto amante de su esposa.

PUBLICIDAD

El Imparcial expone que, tras su aprehensión, él pasó 11 años en prisión. Fue liberado en abril pasado y se trasladó a Guadalajara para residir.