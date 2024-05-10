Muere la modelo Sian Scale a los 28 años: revelan cuál era su último deseo

Video Cecilia Priego venció 2 veces el cáncer, pero al final perdió la batalla: murió a los 36 años

Sian Scale, modelo australiana que desfiló para Marc Jacobs y trabajó en París, Nueva York, Londres y Milán, murió a los 28 años.

La joven perdió la batalla contra un tipo de cáncer “raro e incurable” el martes 7 de mayo, de acuerdo con el reporte de Daily Mail.

PUBLICIDAD

Ella se encontraba internada en el hospital Peter MacCallum Centre, en la ciudad de Melbourne, Australia, rodeada de sus seres queridos cuando falleció.

Revelan último deseo de Sian Scale

Los familiares de Sian Scale rompieron el silencio acerca de su deceso por medio de un comunicado difundido por Herald Sun.

“Era decidida y fuerte, y tuvo tanta gracia para navegar por el año más difícil de su vida con tanta aceptación, optimismo y vulnerabilidad”, indicaron.

Afirmaron que ella, a quien calificaron como “muy generosa, cariñosa, amable, divertida, aventurera y modesta”, nunca preguntó “por qué a mí” al tratarse de su padecimiento.

Scale creció en Mansfield, al noroeste de, así que sus allegados afirmaron que se sentía cómoda tanto en la granja como en el mundo de la moda.

“Siempre estaba dispuesta a probar algo nuevo y hacía las cosas a su manera”, detallaron al recordar que una vez la trasladaron de un viaje de acampar al Festival de la Moda local.

“Haciéndose rápidamente un nombre por ser simpática y fácil de llevar, el espíritu generoso de Sian y su belleza natural hicieron que fuera rápidamente seleccionada como modelo a seguir en su país natal”, apuntaron.

“La extrañamos más de lo que las palabras pueden expresar”, confesaron, no sin antes enaltecer que ella era defensora de la justicia social y las cuestiones de género.

La familia de Scale compartió, citándola en el escrito, cuál era su último deseo antes de partir: “Si alguien quiere hacer algo en memoria mía, es donar sangre: es el don de la vida”.

PUBLICIDAD

Sian Scale falleció “en paz”

Por su parte, la agencia Chadwick Models, para la que Sian Scale trabajaba, publicó en su cuenta oficial de Instagram una misiva de despedida “con profunda tristeza”.

“Sian nos dejó ayer en paz, rodeada del amor de su familia. Era muy querida por nuestro equipo, las modelos, sus agentes internacionales y sus clientes”, anotaron.

“(Ella) era una luz brillante y única en nuestro mundo, que marchaba sin complejos a su propio ritmo. Todos la echaremos de menos, más de lo que las palabras puedan expresar, y su increíble trabajo en imágenes la inmortalizará para siempre”, sumaron.

La agencia Chadwick Models publicó un mensaje de despedida para Sian Scale. Imagen Chadwick Models/Instagram

A lo largo de su carrera, Scale laboró con diseñadores internacionales como Dior, Burberry y Chanel, en campañas para todo el planeta.