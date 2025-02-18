Muere Miss Mundo 2017 tras dar a luz a su segundo hijo: el bebé también falleció

Video Muere Paquita la del Barrio: revelan cómo falleció y qué le arrebató la vida

Angy Morad, reconocida actriz y Miss Mundo 2017, murió a los 33 años por complicaciones en su segundo embarazo derivadas de una pulmonía mal tratada, confirmó su madre Annie Orfali.

Fue a través de una emotiva publicación en redes que dio a conocer la tragedia, pues también su pequeño nieto falleció en el parto.

Según explicó, la modelo decidió no tratarse la infección por miedo a las consecuencias de tomar el medicamento en su estado.

"Te has ido al cielo. Hace 40 días lo vi todo, vi tu enfermedad y tu muerte, que Allah se apiade de ti y que tu tormento sea un descanso para tu alma, mi ángel. Mi hija solo tenía inflamación, gente, y le hicieron pruebas en Líbano. No hubo virus, pero tenía miedo de tomar medicamentos", por lo cual "se convirtió en una fuerte infección. Descuidó su salud", añadió.

También lamentó la muerte de su nieto: "Que Allah tenga misericordia y sea bueno con ustedes".

Por su parte, su esposo, Samer Hakky, expresó su profundo dolor en un comunicado, recordando a Morad como una esposa y madre amorosa.

Madre de Angy Morad da a conocer su muerte y la de su nieto. Imagen Annie Orfali/Instagram

¿Quién era Angy Morad?

Era originaria de Damasco, Siria, se destacó en el mundo de la moda y la actuación desde temprana edad.

Fue coronada Miss Mundo Asia en 2017, lo que la catapultó a la fama internacional.

Además de su carrera en las pasarelas, Morad participó en exitosas series de televisión como 'Al Gharib' y 'Baqaa Daw 13'.