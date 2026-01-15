Muertes de 'influencers'

Muere ‘influencer’ tras luchar contra raro tipo de cáncer: tenía 29 años

La noticia de su fallecimiento fue confirmada en sus redes. Mirenxu, como era conocida, había sido diagnosticada con cáncer desde los dos años.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Joven ‘influencer’ muere tras batalla contra el cáncer y a un año de recibir a su hijo en brazos

La ‘influencer’ Miren García, conocida en Instagram como ‘Mirenxu’, murió a los 29 años tras luchar contra un raro tipo de cáncer.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia a través de un comunicado difundido en las redes de la joven, donde fue descrita como “un ángel” y la persona “más valiente”.

“Mirenxu, nuestro ángel de la guarda, nuestra confidente, la que siempre estaba a nuestro lado, alegrándose por los logros de todos. La persona más valiente, fuerte y generosa que hemos conocido y conoceremos nunca. Pocas palabras tendrá este último post para describirte como persona y tu forma de vivir, que creo que todos los que te seguimos admiramos”, escribieron el 10 de enero.

“Admiramos profundamente la manera en que has afrontado todo este duro proceso, siempre con esa sonrisa que tanto te caracterizaba. Nunca habríamos imaginado una vida sin ti; todo lo hacíamos en familia, unidas y, sobre todo, apoyándonos en las etapas buenas pero, sobre todo, en las malas”, expresaron.

Sin entrar en detalles sobre el fallecimiento de Mirenxu, su familia aseguró que acabarían haciendo realidad todos sus sueños e ilusiones “aunque un cielo nos separe”.

“Siempre recordaremos la pasión con la que hacías todo, esa energía única e indescriptible. Sentimos un vacío inimaginable, pero intentaremos parecernos a ti y ser fuertes, seguir siendo la familia unida como a ti siempre te gustaba”, señalaron.

Así se informó la muerte de 'Mirenxu'.
Imagen Mirenxu / Instagram


“Como siempre decías, siempre juntos y siempre adelante. En nuestro corazón siempre estarás presente en cada momento del día. Eres, fuiste y serás única para nosotros (…) Te queremos muchísimo y, como dice nuestra canción preferida, nosotros ya hemos encontrado nuestra SUPERESTRELLA”, sentenciaron.

‘Mirenxu’ llevaba años luchando contra el cáncer

Miren García fue diagnosticada con Leiomiosarcoma, un tipo de cáncer poco frecuente que comienza en el tejido muscular liso, según explica Mayo Clinic.

La ‘influencer’ contó a TV3 que fue d iagnosticada con cáncer cuando solo tenía dos años. Aquella vez explicó que la enfermedad entró en remisión y por lo mismo no recordaba la primera etapa. Sin embargo, el mismo padecimiento había regresado a su vida 23 años después.

A partir de entonces, comenzó a documentar su enfermedad y su tratamiento en redes sociales, convirtiéndose en una voz visible para aquellas personas que transitaban por la misma situación.

