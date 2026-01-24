Muertes de 'influencers'

Hallan sin vida a 'tiktoker' de 25 años en un bosque: lo que se sabe

Ko Tin Zaw Htwe, famoso 'tiktoker de Tailandia, fue encontrado sin vida dos días después de haber desaparecido. El cuerpo del joven presentaba signos de violencia.

Univision
Univision
add
Muerte de la 'infuencer' Dulce Enríquez es reclasificada y ahora se investigará como homicidio culposo

Ko Tin Zaw Htwe, conocido en redes como Irrawaddy Ma o Ayeyarwady Ma, fue encontrado sin vida el 20 de enero de 2026 en un bosque del distrito de Mae Sot, en la provincia de Tak, Tailandia.

De acuerdo con reportes oficiales, el cuerpo del joven de 25 años presentaba signos de violencia, incluyendo heridas en la cabeza y otras lesiones que apuntan a un ataque brutal, informó Daily Mail.

Autoridades tailandesas señalaron que los restos de Ko Tin Zaw Htwe fueron descubiertos debajo de un gran árbol en una zona boscosa, luego de que un habitante local diera aviso.

En el lugar también se encontraron envoltorios, botellas y un palo de madera ensangrentado, presuntamente utilizado como arma. La escena sugería que se había producido una lucha, detalla el diario Bangkok Post.

Como primer línea de investigación la policía considera que se trató de un asesinato premeditado. Incluso, se sospecha que Ko Tin Zaw Htwe fue "llevado mediante engaños" al lugar donde finalmente fue atacado, pues desapareció la noche del 18 de enero después de recibir una llamada de alguien conocido que presuntamente le pidió ayuda.

Inicialmente se detuvo a un sospechoso, aunque las autoridades creen que hubo más personas implicadas.

Su último video en TikTok fue publicado el 19 de enero, un día antes de su muerte, donde aparecía bailando y mostrando una prenda nueva.

Ko Tin Zaw Htwe fue encontrado sin vida en un bosque de Tailandia.
Imagen Ko Tin Zaw Htwe/Facebook

¿Quién era Ko Tin Zaw Htwe?

El joven era originario de Myanmar y residente en Mae Sot, había construido una audiencia en TikTok de casi un millón de seguidores.

Creaba contenido sobre sus bailes, su sentido de la moda y la participación de su familia y amigos.

Se convirtió además en un referente para la comunidad LGBTQ+ de su país, siendo una figura visible en un contexto donde la diversidad no siempre es aceptada.

Muertes de 'influencers'Muertes de famososFamosos LGBTCelebridadesFamosos

