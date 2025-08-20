Muertes de famosos

Muere famosa maquillista de televisión: habría sido asesinada por su hijo

Travis Renee Baldwin perdió la vida a los 57 años. La noticia de su muerte fue confirmada por la periodista Greta Van Susteren. “Nunca pensé que esa sería la última vez que la vería”, escribió.

Travis Renee Baldwin, famosa maquillista de televisión, habría sido asesinada a tiros por su propio hijo en el interior de su departamento ubicado en el Condado de Arlington, Virginia.

La noticia de su muerte fue confirmada por la periodista Greta Van Susteren, con quien la maquillista trabajó muy de cerca durante los últimos años.

“Qué tristeza… Mi maquillista de Newsmax de 3 años y medio, y años en ABC, ESPN, etcétera, y una amiga para todos sus colegas… fue asesinada durante el fin de semana”, informó en su cuenta de X el 19 de agosto.

Sin entrar en detalles sobre lo ocurrido con la maquillista, la periodista recordó que hace apenas unos días Travis Renee Baldwin la había arreglado para su show en Newsmax.

“Ella hizo mi maquillaje el viernes para el show y desde luego, nunca pensé que esa sería la última vez que la vería”, precisó.

La maquillista Travis Renee Baldwin perdió la vida a los 57 años.
Su hijo le habría quitado la vida

De acuerdo con Fox DC, Travis Renee Baldwin murió trágicamente en el interior de su departamento alrededor de las 8:30 de la mañana del domingo 17 de agosto.

Los primeros reportes de las autoridades señalan a Logan Chrisinger como el principal responsable del caso. De acuerdo con Daily Mail, el joven de 27 años, fue acusado de haber apretado el gatillo del arma que terminó con la vida de la maquillista.

La llamada de auxilio de un vecino alertó a las autoridades sobre los disparos. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a Travis Renee Baldwin gravemente herida, por lo que fue trasladada de emergencia al hospital, donde finalmente perdió la vida.

Según detalla el mismo medio, el hijo de la maquillista habría sido encontrado en el mismo domicilio sin intenciones de huir. A Logan Chrisinger se le acusa de asesinato en primer grado, lesiones maliciosas agravadas y uso de arma de fuego en la comisión de un delito grave.

El hijo de Travis Renee Baldwin se encuentra detenido en la Cárcel del Condado de Arlington sin posibilidad de libertad bajo fianza.


