Muere Mandisa, estrella de American Idol, a los 47 años: fue encontrada sin vida en su casa

El fallecimiento de la ganadora del GRAMMY fue confirmado por su representante a través de un comunicado este 19 de abril.

Por:
Paulina Flores.
Video Mandisa enfrentó problemas de depresión en el pasado: lo que se sabe de su muerte

La muerte de la cantante Mandisa Lynn Hundley, mejor conocida como Mandisa, fue confirmada este 19 de abril a través de un comunicado compartido por su representante.

El cuerpo de la ganadora del GRAMMY al Mejor Álbum de Música Cristiana Contemporánea, fue encontrado en su casa el pasado 18 de abril.

“Podemos confirmar que ayer Mandisa fue encontrada fallecida en su casa. Pedimos sus oraciones por su familia y su estrecho círculo de amigos durante este momento increíblemente difícil”, dice el documento, de acuerdo con reportes del sitio NBCNEWS.

En el breve comunicado destacaron que “en este momento no conocemos la causa de la muerte ni más detalles” sobre la partida de la cantante de 47 años.

Sin embargo, en el mensaje de despedida de David Pierce, director de medios de la cadena de radio que transmite música cristiana, hizo referencia a la “lucha” de Mandisa, aunque no dio más detalles.

"Mandisa luchó, y era lo suficientemente vulnerable como para compartir eso con nosotros, lo que nos ayudó a hablar de nuestras propias luchas. Las luchas de Mandisa han terminado, ella está con el Dios del que cantó ahora", publicó a través del medio cristiano K-LOVE.

¿Quién era Mandisa, la cantante que fue hallada muerta en su casa?

La originaria de Sacramento, California, Mandisa Lynn Hundley, cobró reconocimiento por su exitoso paso por programas como American Idol, donde logró colocarse entre los 10 finalistas.

Además, su álbum ‘Overcomer’ le regalaría su primer GRAMMY.

En 2017, Mandisa habló de la depresión que enfrentó en 2014 y que casi le quita la vida tras la muerte de su amiga Lakisha Mitchell a causa de cáncer de mama.

"Si no me hubiera salido de ese camino, no estaría sentada aquí hoy. Estuve muy cerca de escuchar esa voz que me dijo: 'Puedes estar con Jesús ahora mismo, Mandisa. Todo lo que tienes que hacer es quitarte la vida'. Estuvo a punto de suceder. Pero Dios es lo que vi. Me salvó la vida, literalmente", declaró a Good Morning America.


