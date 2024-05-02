Muere Maddy Baloy, estrella de TikTok, a los 26 años

Video ¿Por qué Elena Larrea deseaba ser “multimillonaria”? Así lo reveló antes de morir

Maddy Baloy, famosa estrella de TikTok, murió a los 26 años. La noticia fue confirmada por su prometido, quien detalló que la tiktoker falleció la noche del 1 de mayo a causa de un cáncer en etapa IV.

“Madison murió en paz anoche”, reveló a People Louis Risher.

Sin dar muchos detalles sobre el deceso de la estrella de TikTok, Louis compartió que Maddy se fue “rodeada de amor” en un día muy especial para él.

“Ella es tan especial… Yo cumplí 27 años ayer, estuve agarrándole la mano todo el día y eso era todo lo que yo necesitaba”, sentenció.

¿De qué murió Maddy Baloy?

Maddy Baloy era maestra de kindergarten. La joven saltó a la fama en TikTok tras narrar su lucha contra el cáncer, enfermedad que le fue descubierta en 2022 tras presentar malestares estomacales.

Si bien trató por más de un año de modificar sus hábitos alimenticios, en febrero de 2023 presentó vómitos con sangre y problemas sensoriales.

Lo que al principio ella creyó que se trataba de un virus, los médicos la determinaron que se trataba de cáncer, luego de hallar tumores cancerígenos, en una cirugía de emergencia en su intestino grueso.

A mediados de 2023, Madison reveló que los médicos la habían desahuciado, por lo que solamente le quedaban 5 años de vida. Fue en ese momento que Maddy Baloy comenzó a contar su historia en TikTok.

Entre las cosas que Maddy deseaba hacer antes de morir era: hacerse un tatuaje con su abuela, celebrar su boda con Louis Risher y conocer en persona al famoso chef, Gordon Ramsay.