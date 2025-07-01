Muertes de famosos

Muere inesperadamente famosa actriz de K-dramas a los 43 años: lo que se sabe

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por una persona que se identificó en redes sociales como su mánager.

Por:Elizabeth González
Video ‘Influencer’ Tanner Martin anuncia su propia muerte: dejó listo un video para despedirse

Lee Seo Yi, famosa actriz de K-dramas- murió a los 43 años de forma repentina.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada este martes 1 de julio por una persona que se identificó en redes sociales como Song Seo Bin, su mánager.

“¡Hola! Soy Song Seo Bin, el mánager de la actriz Lee Seo Yi. Una hermana radiante, hermosa y de buen corazón se convirtió en una estrella en el cielo el 20 de junio. Comparto esta noticia profundo dolor”, escribió Bin desde la cuenta de Instagram de la fallecida intérprete.

Lee Seo Yi
Lee Seo Yi
Imagen Lee Seo Yi / Instagram


Sin revelar la causa exacta de la muerte de Leo Seo Yi, su mánager sugirió orar por su descanso, especificando que el comunicado había sido publicado con previo consentimiento de los padres de la intérprete.

“Todo el mundo estará sorprendido y con el corazón roto por el obituario de su fallecimiento, pero por favor recen para que mi hermana pueda ir a un buen lugar (…) Publico esto en nombre de mi madre y mi padre”, sentenció sin dar más detalles sobre el deceso de la intérprete.

¿Quién era Lee Seo Yi?

Lee Seo Yi nació el 12 de octubre de 1981 en Corea del Sur. Su carrera como actriz destacó en la industria de los K-dramas, participando en proyectos como ‘Cheongdam-dong Scandal’, el cual le dio reconocimiento.

‘Madame Ppang-deok’, ‘The Royal Nanny’, ‘The King’, ‘Still Loving You’, ‘Killing Romance’ y ‘The Divorce Insurance’ fueron otros de sus proyectos.

