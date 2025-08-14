Muertes de famosos

Muere ex Miss Universe Rusia a meses de su boda: revelan trágico accidente por el que perdió la vida

La Organización Miss Universe dio a conocer la noticia del fallecimiento de Kseniya Alexandrova. El esposo de la modelo detalló cómo fue el percance por el que ella murió.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Muere semifinalista de Miss Universe Ecuador 2024 a los 28 años: esto se sabe

Kseniya Alexandrova, finalista de Miss Universe Rusia 2017, ha muerto a los 30 años, a tan solo meses de haber contraído matrimonio.

Este 13 de agosto, la Organización Miss Universe dio a conocer la noticia del fallecimiento por medio de un mensaje en Instagram.

“Que su recuerdo siga inspirando bondad, fortaleza y amor en todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerla”, indicaron.

Por su parte, en la cuenta de la red social de Miss Rusia, se detalló que la modelo y psicóloga murió el martes 12 de agosto.

Miss Rusia confirmó la noticia del fallecimiento de Kseniya Alexandrova.
Imagen Miss Rusia/Instagram

¿Por qué murió Kseniya Alexandrova?

De acuerdo con The Sun, Kseniya Alexandrova perdió la vida “después de un terrible accidente automovilístico”, ocurrido “hace cinco semanas”.

La agencia rusa Ria Novosti reporta que el marido de la reina de belleza, Ilya, les detalló que ambos viajaban en el automóvil, el 5 de julio, por una carretera en la región de Tver cuando un alce se les atravesó.

Él aseguró que no tuvo “tiempo de hacer nada”, pues el animal “se estrelló contra el coche”. Tras ello, resultó con una herida en la cabeza y su esposa con “una lesión craneoencefálica abierta”.

Unos transeúntes llamaron a la ambulancia, la cual llegó 15 minutos más tarde. Trasladaron a Kseniya al hospital de Rzhev, donde ingresó a la unidad de cuidados intensivos.

Los médicos concluyeron que ella debía ser trasladada a Moscú, al Instituto de Investigación de Atención de Emergencias Sklifosovsky.

“Al principio estuvo en coma profundo, luego entró en un estado de estupor, y un buen día recuperó por completo la consciencia”, afirmó Ilya.

“Inicialmente no la operaron de nuevo. No podía hablar porque estaba conectada a un respirador, pero estaba totalmente lúcida”, agregó.

Sin embargo, su condición empeoró, por lo que la intervinieron por segunda vez. Según él, “un día, de repente, ella volvió al coma”.

“Le diagnosticaron meningitis, la cual se convirtió en una enfermedad inflamatoria cerebral más grave. Los análisis comenzaron a empeorar y llegó una sepsis sanguínea”, relató.

“Consiguieron reanimarla una vez… pero, al día siguiente, Sklifosovsky murió; no pudieron revivirla”, puntualizó al respecto.

Kseniya Alexandrova llevaba pocos meses casada

En su cuenta de la red social, Kseniya Alexandrova compartió que celebró su boda con Ilya el pasado 22 de marzo, a cinco meses de su compromiso.

“Hubo tanto amor, alegría y sentimientos sinceros en este día que el corazón sigue lleno de ellos. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros”, apuntó para acompañar fotografías del evento.

Kseniya Alexandrova se casó en marzo, meses antes de su muerte.
Imagen Kseniya Alexandrova/Instagram

En abril de 2017, ella representó a su ciudad natal, Moscú, en Miss Rusia, donde quedó como primer finalista. Posteriormente, compitió por Rusia en Miss Universe.

Relacionados:
Muertes de famososMiss Universo

