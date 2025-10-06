Muertes de famosos

Muere actriz de ‘Grey’s Anatomy’ a los 52 años: su exesposo la despide con desgarrador mensaje

La reconocida estrella Kimberly Hébert perdió la vida el pasado viernes 3 de octubre. Quien fuera su pareja, y padre de su hijo, el actor Chester Gregory, la honró con conmovedoras palabras.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video De qué murió Robert Redford: esto se sabe sobre la partida del ‘Golden Boy’ de Hollywood

Kimberly Hébert, conocida por su participación en programas como ‘Grey’s Anatomy’, ha muerto. Tenía 52 años.

Fue su exesposo y colega, el actor Chester Gregory, el que dio a conocer vía Instagram que ella falleció el viernes 3 de octubre.

Kimberly Hébert falleció a los 52 años.
Imagen The Grosby Group

Exesposo de Kimberly Hébert le dedica emotivo homenaje

Además de informar sobre el deceso, del que no reveló la causa, Chester Gregory compartió unas palabras en honor a Kimberly Hébert para despedirla.

“Eras la encarnación de la brillantez, una mujer negra cuya mente iluminaba cada habitación, cuya presencia transmitía tanto fuego como elegancia”, escribió.

“Nos enseñaste lecciones de valentía, de arte, de resiliencia, y de cómo seguir adelante, incluso cuando la vida exigía más de lo que nos correspondía”, agregó.

El intérprete destacó que, pese a su separación romántica, mantuvo una buena conexión con la estrella de televisión.

“A través de lo mejor, a través de nuestros mayores desafíos, lo que quedó fue amor, respeto y un vínculo que ninguna tormenta pudo romper”, apuntó.

“Mucho más que mi exesposa, fuiste mi amiga. Nuestro hijo, la canción que escribimos juntos, es el eco vivo de tu luz. A través de él, tu brillantez nunca se desvanecerá. A través de él, tu risa siempre resonará”, sentenció.

Gregory le agradeció a Hébert por “cada capítulo” que compartieron: “Tu historia nunca estuvo definida por la batalla, sino por la belleza con la que la atravesaste”.

“Descansa en poder, descansa en paz, descansa en el eterno conocimiento de que eres amada siempre. Kim… lo hiciste bien”, concluyó.

Chester Gregory, ex de Kimberly Hébert, le dedica mensaje tras su muerte.
Imagen Chester Gregory/Instagram

Ante lo ocurrido, Walton Goggins, quien compartió créditos con ella en ‘Vice Principals’, reaccionó en redes afirmando que “perdimos a una de las mejores”.

¿Quién era Kimberly Hébert?

Kimberly Hébert nació en Houston, Texas, en 1972. Decidió que seguiría su carrera en la actuación cuando tenía 6 o 7 años mientras veía los premios Oscar con su mamá, reseña People.

Después de sus inicios en el teatro, ella apareció en películas como ‘Red Hook Summer y ‘Five Feet Apart’. Sus papeles en la ‘pantalla chica’ incluyen ‘Gossip Girl’, ‘Two and a Half Men’, ‘Shameless’, ‘Kevin (Probably) Saves the World’ y ‘Better Call Saul’.

