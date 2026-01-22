Muertes Muere actor de las telenovelas ‘Rencor Apasionado’ y ‘Por Tu Amor’: lo que se sabe La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) a través de un comunicado. Julio Beckles participó en importantes telenovelas mexicanas como ‘Rencor Apasionado’ y ‘Por Tu Amor’.



Julio Beckles, actor de ‘Rencor Apasionado’ y ‘Por Tu Amor’ murió. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) este jueves 22 de enero.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Julio Beckles. Actor recordado por su participación en producciones como ‘La antorcha encendida’, ‘Por tu amor’ y ‘Rencor apasionado’”, declararon.

“A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!”, agregaron.

Julio Beckles murió. Imagen Julio Beckles / Instagram



En el comunicado no se reveló la causa de su fallecimiento ni se dieron más detalles sobre su deceso.

¿Quién fue Julio Beckles?

Julio Beckles alcanzó la fama en México por su participación en telenovelas como ‘Rencor Apasionado y ‘Por Tu Amor’, de actuó junto Aracely Arámbula y Eduardo Santamarina, y luego Gabriela Spanic y Saúl Lizaso, respectivamente.