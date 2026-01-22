Muertes

Muere actor de las telenovelas ‘Rencor Apasionado’ y ‘Por Tu Amor’: lo que se sabe

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) a través de un comunicado. Julio Beckles participó en importantes telenovelas mexicanas como ‘Rencor Apasionado’ y ‘Por Tu Amor’.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video Muere famoso actor tras acabar su show de ‘streaming’: video de sus últimos minutos al aire

Julio Beckles, actor de ‘Rencor Apasionado’ y ‘Por Tu Amor’ murió. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) este jueves 22 de enero.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Julio Beckles. Actor recordado por su participación en producciones como ‘La antorcha encendida’, ‘Por tu amor’ y ‘Rencor apasionado’”, declararon.

PUBLICIDAD

Más sobre Muertes

‘Tiktoker’ Kelly Medanie llora la muerte de su bebé recién nacida: “Tuve el honor de poder cargarla”
1:00

‘Tiktoker’ Kelly Medanie llora la muerte de su bebé recién nacida: “Tuve el honor de poder cargarla”

Univision Famosos
Muere famosa presentadora a los 49 años: fue ausentándose de la TV al enfrentar enfermedad en privado
1 mins

Muere famosa presentadora a los 49 años: fue ausentándose de la TV al enfrentar enfermedad en privado

Univision Famosos
Muere repentinamente vocalista de la agrupación Los Vencedores: lo que se sabe
1 mins

Muere repentinamente vocalista de la agrupación Los Vencedores: lo que se sabe

Univision Famosos
Hijo de Ricky Martin llora la muerte de un importante ser querido: “Siempre te extrañaremos”
0:47

Hijo de Ricky Martin llora la muerte de un importante ser querido: “Siempre te extrañaremos”

Univision Famosos
Muere el diseñador Valentino Garavani: vistió a celebridades como Jennifer Lopez y Elizabeth Taylor
2 mins

Muere el diseñador Valentino Garavani: vistió a celebridades como Jennifer Lopez y Elizabeth Taylor

Univision Famosos
Muere el cantante dominicano Félix Rosario en pleno vuelo: viajaba para buscar ayuda médica
1 mins

Muere el cantante dominicano Félix Rosario en pleno vuelo: viajaba para buscar ayuda médica

Univision Famosos
Mansión en la que murieron Gene Hackman y su esposa es puesta “a la venta” por millonaria suma
1 mins

Mansión en la que murieron Gene Hackman y su esposa es puesta “a la venta” por millonaria suma

Univision Famosos
¿Yeison Jiménez no murió por accidente aéreo?: su hija conmueve al decir su presunta causa de muerte
2 mins

¿Yeison Jiménez no murió por accidente aéreo?: su hija conmueve al decir su presunta causa de muerte

Univision Famosos
¿Quién era Reymond Duran, vocalista de grupo Sin Fronteras que murió?
1 mins

¿Quién era Reymond Duran, vocalista de grupo Sin Fronteras que murió?

Univision Famosos
Muere ‘influencer’ tras luchar contra raro tipo de cáncer: tenía 29 años
2 mins

Muere ‘influencer’ tras luchar contra raro tipo de cáncer: tenía 29 años

Univision Famosos

“A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!”, agregaron.

Julio Beckles murió.
Julio Beckles murió.
Imagen Julio Beckles / Instagram


En el comunicado no se reveló la causa de su fallecimiento ni se dieron más detalles sobre su deceso.

¿Quién fue Julio Beckles?

Julio Beckles alcanzó la fama en México por su participación en telenovelas como ‘Rencor Apasionado y ‘Por Tu Amor’, de actuó junto Aracely Arámbula y Eduardo Santamarina, y luego Gabriela Spanic y Saúl Lizaso, respectivamente.

A su trayectoria como actor también se suman proyectos como ‘La antorcha encendida’ y ‘El alma no tiene color’.

Relacionados:
MuertesMuertes de famososFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tráiler: El Mochaorejas
El hilo rojo
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX