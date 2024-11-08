Muertes de famosos

Muere sorpresivamente estrella de ‘La Reina del Sur’ a los 42 años: ¿qué se sabe del fallecimiento?

El actor Juan Felipe Muñoz perdió la vida a los 42 años, según reportó la Asociación Colombiana de Actrices y Actores. Tras conocerse la noticia, el medio del espectáculo ha reaccionado.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video 'Don Camerino’ 'desapareció’ antes de morir: el misterio del actor Juan Verduzco de La Familia P. Luche

Juan Felipe Muñoz, reconocido por sus papeles en proyectos como ‘La Reina del Sur’, ha muerto a los 42 años.

Este 7 de noviembre, la Asociación Colombiana de Actrices y Actores informó sobre el fallecimiento en sus redes sociales.

“Con una enorme tristeza despedimos a nuestro amigo y colega, Juan Felipe Muñoz Posso”, escribieron en un mensaje.

“Su energía, talento, humildad y dedicación se llevan nuestro aplauso infinito. ¡Buen viaje, amigo! ¡Qué afortunados quienes te conocimos!”, añadieron.

Anuncian la muerte del actor Juan Felipe Muñoz.
Imagen Asociación Colombiana de Actrices y Actores/Instagram

¿De qué murió Juan Felipe Muñoz?

La dependencia no compartió más detalles en cuanto a qué le sucedió al artista; sin embargo, Infobae reportó que “fuentes cercanas” a él explicaron que pereció “en su residencia de Bogotá”.

Por su parte, su mánager, según Semana, ‘Karolina con K’, como es conocida, confirmó el deceso del intérprete en Instagram.

“No tengo palabras suficientes para expresar lo triste que me siento por tu partida JuanFe. Tu talento tu pasión, tu dedicación al arte dejan una huella imborrable en todos nosotros”, anotó.

Ella lo describió como “una persona increíble”, llena “de bondad”, por lo que siempre lo recordará “con cariño y gratitud”.

Mánager de Juan Felipe Muñoz le dedica emotivo mensaje.
Imagen ConKManagement/Instagram

Hasta el momento, la familia de Muñoz no se ha pronunciado acerca de lo ocurrido, por lo que se desconocen las causas de su defunción.

Despiden a Juan Felipe Muñoz

Luego de que la lamentable noticia se diera a conocer, colegas y compañeros de Juan Felipe Muñoz comenzaron a externar sus condolencias.

La actriz Diana Ángel, apuntó en la mencionada plataforma digital: “¡Qué dolor. Qué impotencia. Qué realidad tan agobiante!”.

Por su parte, Paula Estrada comentó: “Nunca olvidaré su inigualable esencia. Su energía, su risa, su entrega hacia este oficio. Gracias por momentos inolvidables Pipe lindo. Dejas un vacío. Descansa”.

¿Quién era Juan Felipe Muñoz?

Juan Felipe Muñoz ganó fama por su papel en ‘Padres e hijos’, que fue su primera incursión en el mundo de la televisión.

Dicha producción estuvo al aire durante dos décadas y es por eso que su rostro se hizo conocido principalmente en su país natal, Colombia.

En su trayectoria también destacan: ‘Tres caínes’, ‘Salvador de mujeres’, ‘La viuda negra’, ‘Sobreviviendo a Escobar’, ‘Bloque de búsqueda’ y ‘Enfermeras’.

Su última ‘aparición en la pantalla chica’ se dio en la serie de HBO Max, ‘Garavito: la bestia serial’, aunque igualmente formó parte de elencos teatrales, como el de la puesta en escena ‘Siento una voz que me dice’.

El actor Juan Felipe Muñoz participó en diversos proyectos.
Imagen Juan Felipe Muñoz/Instagram
