Muere Johnny Canales a los 77 años: el cantante fue el primero en presentar a Selena en TV

Video Muere el cantante Omar Geles tras sufrir un paro mientras jugaba pádel: familiares y amigos lo lloran

Johnny Canales, leyenda de la música tejana y conductor, murió a los 77 años, según reporta El Mañana de Nuevo Laredo.

La noticia de su fallecimiento se dio a conocer por medio de la página oficial en Facebook de ‘El show de Johnny y Nora Canales’.

PUBLICIDAD

“Era más que un esposo, padre, presentador de televisión, músico y animador muy querido: fue un faro de esperanza y alegaría para innumerables personas”, se lee en el mensaje.

“Su carisma contagioso y su dedicación a promover la música y la cultura latina dejaron una gran huella en el mundo. El espíritu de Johnny continuará viviendo a través de las innumerables vidas que tocó y el legado que construyó”, se añade.

En esta misiva se pidió al público recordar a Canales “no con tristeza, sino con la alegría y la pasión que siempre trajo a nuestras vidas”.

Por el momento no se ha revelado la causa oficial de su deceso ni detalles acerca de los actos fúnebres con los que será despedido.

Johnny Canales estaba “delicado de salud”

El pasado 20 de mayo, en el mismo perfil de la red social se publicó un video en el que se puede ver a Johnny Canales sentado en un sofá.

“¡Hola a todos! Gracias por todas sus oraciones. Lo estamos haciendo muy bien y vamos a hacerlo mejor con sus oraciones, así que estaremos aquí”, dijo mirando a la cámara.

Con una sonrisa en el rostro y una actitud positiva, él lanzó para finalizar su frase más celebre: “You got it, take it away!”.

Johnny Canales reapareció en redes sociales en mayo. Imagen El Show de Johnny y Nora Canales/Facebook

Por su parte, su esposa, Nora, reconoció que el comunicador estaba “un poco delicado de salud”, por lo que habían estado cuidándolo y “atendiéndolo como se debe”.

“Está estable, en su casa, en su cuarto, viendo su televisión. Está bien”, indicó ella, pidiendo que no se hiciera caso a los rumores.

Johnny Canales presentó a Selena en televisión

De acuerdo con Primer Impacto, Johnny Canales fue el primero en presentar a Selena en la televisión, cuando únicamente tenía 13 años.

PUBLICIDAD

Al recordar ese día de 1984 en entrevista para dicho programa en julio de 2021, él indicó: “Ella venía temblando, le dije ‘no tengas miedo, la gente es buena y te va a aceptar’”.

Él igualmente puntualizó que le insistió a la llamada ‘Reina del Tex-Mex’ para que aprendiera a hablar español, pues hasta ese momento sólo se expresaba en inglés.