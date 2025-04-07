Muere protagonista de ‘Daniel El Travieso’: revelan enfermedad contra la que luchó por años

Video ¿De qué murió Val Kilmer a los 65 años? Lo que se sabe sobre el deceso del actor de Batman

Jay North, reconocido actor que interpretó a ‘Daniel El Travieso’ en la serie homónima de los 60, ha muerto a los 73 años.

Fue su amiga, la escritora Laurie Jacobson, quien anunció el deceso por medio de un mensaje de Facebook, este 6 de abril.

“Jeanne Russell nos acaba de llamar con una noticia terriblemente triste, pero no inesperada. Nuestro querido amigo Jay North lleva años luchando contra el cáncer y esta mañana al mediodía (hora del este), él falleció pacíficamente en casa”, indicó.

La autora recordó que el artista “tuvo un viaje difícil en Hollywood” y después de eso, pero destacó que él “no dejó que eso definiera su vida”.

“Tenía un corazón tan grande como una montaña y amaba profundamente a sus amigos”, externó, “lo extrañaremos muchísimo. Ya no sufre. Su dolor ha terminado. Por fin está en paz”.

Ella le detalló a TMZ que North padeció cáncer colorrectal y que se encontraba en su residencia en Lake Butler, Florida, cuando pereció.

De acuerdo con el medio, la salud de la exestrella infantil “comenzó a deteriorarse el último mes” y “estuvo rodeado de su familia”, su esposa Cindy y sus hijas, de un matrimonio anterior, cuando sucumbió.

Debido a su condición, él “no había visto” a sus amistades durante algún tiempo porque “necesitaba aislarse para mantenerse sano” por su enfermedad, reporta el sitio web.

Sin embargo, Laurie contó que recolectó firmas de admiradores y se la dio la pasada Navidad, lo que aseveró que lo emocionó.

¿Quién era Jay North?

Jay North nació el 13 de agosto de 1951 en el barrio de Hollywood, de Los Ángeles, California. Lo descubrieron tras aparecer en la emisión local ‘Cartoon Express’.

Apareció entonces en varios programas de variedades de NBC, así como en episodios de ‘Wanted: Dead or Alive’, ‘77 Sunset Strip’ y ‘Colt .45’.

Con tan sólo 6 años, él ganó una audición nacional para el papel de ‘Daniel El Travieso’, de CBS. Estelarizó los 146 capítulos, de 1959 a 1963.

En 1993, North rompió el silencio alegando que su tía lo maltrataba física y verbalmente cuando se equivocaba mientras grababa la popular serie. Siempre dejó claro que su mamá y el equipo de producción no sabían de ello.

Al finalizar el programa, él pasó a trabajar como actor de voz en la década de los 60 y principios de los 70, en proyectos como ‘Arabian Knights’, ‘Here Comes the Grump’ y ‘The Pebbles and Bamm-Bamm Show’.

A lo largo de su trayectoria, apareció en ‘shows’ como ‘The Man from U.N.C.L.E.’, ‘The Lucy Show’, ‘My Three Sons’, ‘The Flinstones Comedy Hour’, ‘Lassie’, ‘General Hospital’ y ‘The Simpsons’.

También salió en películas como ‘Zebra in the Kitchen’, ‘Maya’, ‘The Teacher’ y ‘Dickie Robert: Former Child Star’.

En años recientes, Jay se desempeñó como funcionario de prisiones en Florida, presuntamente ayudando a jóvenes con problemas en el sistema de menores.