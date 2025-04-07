Muertes de famosos

Muere protagonista de ‘Daniel El Travieso’: revelan enfermedad contra la que luchó por años

La exestrella infantil Jay North perdió la vida tras enfrentarse a un complejo padecimiento. Su salud se habría deteriorado en el último mes, de acuerdo con TMZ.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video ¿De qué murió Val Kilmer a los 65 años? Lo que se sabe sobre el deceso del actor de Batman

Jay North, reconocido actor que interpretó a ‘Daniel El Travieso’ en la serie homónima de los 60, ha muerto a los 73 años.

Fue su amiga, la escritora Laurie Jacobson, quien anunció el deceso por medio de un mensaje de Facebook, este 6 de abril.

PUBLICIDAD

“Jeanne Russell nos acaba de llamar con una noticia terriblemente triste, pero no inesperada. Nuestro querido amigo Jay North lleva años luchando contra el cáncer y esta mañana al mediodía (hora del este), él falleció pacíficamente en casa”, indicó.

La autora recordó que el artista “tuvo un viaje difícil en Hollywood” y después de eso, pero destacó que él “no dejó que eso definiera su vida”.

“Tenía un corazón tan grande como una montaña y amaba profundamente a sus amigos”, externó, “lo extrañaremos muchísimo. Ya no sufre. Su dolor ha terminado. Por fin está en paz”.

La escritora Laurie Jacobson dio a conocer el fallecimiento del actor Jay North.
La escritora Laurie Jacobson dio a conocer el fallecimiento del actor Jay North.
Imagen Laurie Jacobson/Facebook

Más sobre Muertes de famosos

Detienen a exreina de belleza mexicana por el presunto homicidio de su pareja
0:57

Detienen a exreina de belleza mexicana por el presunto homicidio de su pareja

Univision Famosos
Diane Keaton le habría heredado varios millones de dólares a su mascota: “Reggie era su mundo”
0:59

Diane Keaton le habría heredado varios millones de dólares a su mascota: “Reggie era su mundo”

Univision Famosos
Kiss reacciona a la muerte de Ace Frehley, el legendario ‘The Spaceman’: “Soldado del rock esencial”
1:07

Kiss reacciona a la muerte de Ace Frehley, el legendario ‘The Spaceman’: “Soldado del rock esencial”

Univision Famosos
Novia de Liam Payne recuerda al cantante en su primer aniversario luctuoso: “Siempre odiaré las despedidas”
0:59

Novia de Liam Payne recuerda al cantante en su primer aniversario luctuoso: “Siempre odiaré las despedidas”

Univision Famosos
¿Diane Keaton no solo tenía neumonía? La actriz habría luchado contra otra enfermedad antes de morir
2 mins

¿Diane Keaton no solo tenía neumonía? La actriz habría luchado contra otra enfermedad antes de morir

Univision Famosos
Familia de Diane Keaton por fin revela la enfermedad que le causó su repentina muerte
1:02

Familia de Diane Keaton por fin revela la enfermedad que le causó su repentina muerte

Univision Famosos
Maribel Guardia habla de la herencia que le dejará a su nieto al que no ve: esto valdría su fortuna
0:56

Maribel Guardia habla de la herencia que le dejará a su nieto al que no ve: esto valdría su fortuna

Univision Famosos
Padres de Fede Dorcaz rompen en llanto en el funeral: imágenes del adiós tras el crimen
1:00

Padres de Fede Dorcaz rompen en llanto en el funeral: imágenes del adiós tras el crimen

Univision Famosos
Hombre que atacó al abogado de Anahí revela detalles: afirma que le ofrecieron dinero por matarlo
2 mins

Hombre que atacó al abogado de Anahí revela detalles: afirma que le ofrecieron dinero por matarlo

Univision Famosos
Devastada: novia de Fede Dorcaz habla desde el funeral del cantante y hace aclaración sobre el crimen
1:00

Devastada: novia de Fede Dorcaz habla desde el funeral del cantante y hace aclaración sobre el crimen

Univision Famosos


Ella le detalló a TMZ que North padeció cáncer colorrectal y que se encontraba en su residencia en Lake Butler, Florida, cuando pereció.

De acuerdo con el medio, la salud de la exestrella infantil “comenzó a deteriorarse el último mes” y “estuvo rodeado de su familia”, su esposa Cindy y sus hijas, de un matrimonio anterior, cuando sucumbió.

Debido a su condición, él “no había visto” a sus amistades durante algún tiempo porque “necesitaba aislarse para mantenerse sano” por su enfermedad, reporta el sitio web.

Sin embargo, Laurie contó que recolectó firmas de admiradores y se la dio la pasada Navidad, lo que aseveró que lo emocionó.

¿Quién era Jay North?

Jay North nació el 13 de agosto de 1951 en el barrio de Hollywood, de Los Ángeles, California. Lo descubrieron tras aparecer en la emisión local ‘Cartoon Express’.

Apareció entonces en varios programas de variedades de NBC, así como en episodios de ‘Wanted: Dead or Alive’, ‘77 Sunset Strip’ y ‘Colt .45’.

PUBLICIDAD

Con tan sólo 6 años, él ganó una audición nacional para el papel de ‘Daniel El Travieso’, de CBS. Estelarizó los 146 capítulos, de 1959 a 1963.

En 1993, North rompió el silencio alegando que su tía lo maltrataba física y verbalmente cuando se equivocaba mientras grababa la popular serie. Siempre dejó claro que su mamá y el equipo de producción no sabían de ello.

Al finalizar el programa, él pasó a trabajar como actor de voz en la década de los 60 y principios de los 70, en proyectos como ‘Arabian Knights’, ‘Here Comes the Grump’ y ‘The Pebbles and Bamm-Bamm Show’.

A lo largo de su trayectoria, apareció en ‘shows’ como ‘The Man from U.N.C.L.E.’, ‘The Lucy Show’, ‘My Three Sons’, ‘The Flinstones Comedy Hour’, ‘Lassie’, ‘General Hospital’ y ‘The Simpsons’.

También salió en películas como ‘Zebra in the Kitchen’, ‘Maya’, ‘The Teacher’ y ‘Dickie Robert: Former Child Star’.

En años recientes, Jay se desempeñó como funcionario de prisiones en Florida, presuntamente ayudando a jóvenes con problemas en el sistema de menores.

Jay North en la serie 'Daniel El Travieso'.
Jay North en la serie 'Daniel El Travieso'.
Imagen The Grosby Group
Relacionados:
Muertes de famososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD