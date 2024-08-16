Muere Iván Benítez, famoso psicólogo de TV: habría luchado por su vida durante meses

Video El perturbador video del ‘Estilista de las Estrellas’ antes de su muerte: imágenes fuertes

Iván Benítez Beristain, famoso psicólogo del programa de televisión ‘Acércate a Rocío’, murió a los 42 años.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada en Instagram por el equipo de producción del programa de Rocío Sánchez Azuara, la tarde del 15 de agosto.

“ El equipo de #AcércateARocío se une al sensible fallecimiento de Iván Benítez, especialista y gran amigo. Parte de la vida es trascender, por ello nos unimos a desear fortaleza tras su partida. Nuestro más sincero pésame”, escribieron.

A las condolencias se sumó Rocío Sánchez Azuara, quien a través de sus historias de Instagram compartió un mensaje para el fallecido colaborador.

“Luz en tu camino querido Iván… descansa en paz”, expresó la presentadora al pie de una fotografía con la Virgen de Guadalupe.

Así despidió Rocío Sánchez Azuara a su colaborador. Imagen Rocío Sánchez Azuara / Instagram

¿De qué murió Iván Benítez, famoso psicólogo de la televisión?

Aunque los familiares de Iván Benítez no han dado a conocer su causa de muerte, en agosto de 2023, el famoso psicólogo del talk show reportó problemas de salud.

De acuerdo con el sitio oficial de TV Azteca, el hombre estaría enfermo de cáncer, y según narraba el mismo Iván Benítez en Instagram, en noviembre de 2023, se encontraba luchando por su salud.

Iván Benítez narró algunas recaídas de salud en Instagram. Imagen Iván Benítez / Instagram



En diciembre de ese mismo año reportó su hospitalización, mientras que en enero de 2024 mencionó que se encontraba “peleando una vez más por mi vida”.

Iván Benítez Beristain habría cumplido 43 años el próximo noviembre.