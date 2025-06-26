Muertes de famosos

Muere integrante de Los Invasores de Nuevo León: su enfermedad “avanzó demasiado rápido”

Homero de León, uno de los fundadores de la popular agrupación, perdió la vida a los 67 años. Su hijo compartió que el músico fue diagnosticado recientemente con un padecimiento.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Integrantes de Grupo Fugitivo fueron “privados de la vida”: hay nueve detenidos

Homero de León, uno de los fundadores y exbajista de Los Invasores de Nuevo León, ha muerto a los 67 años.

La noticia del fallecimiento fue dada a conocer, “con profundo dolor”, este 25 de junio en la cuenta oficial de Instagram de la popular agrupación mexicana.

“Hoy despedimos no solo a un gran músico, también a un gran amigo y compañero. Su talento, pasión y entrega por la música serán recordados con cariño y gratitud por siempre”, se lee en el mensaje.

Los Invasores de Nuevo León dieron a conocer la muerte de Homero de León.
Imagen Los Invasores de Nuevo León/Instagram

Los fanáticos de la banda reaccionaron al deceso en la sección de comentarios del ‘post’: “No puedo creer esto” y “Nuestro más sentido pésame”, escribieron.

Colegas del difunto artista igualmente se pronunciaron. Bronco difundió una misiva en su perfil de la red social.

“Nos unimos a la pena por el sensible fallecimiento de nuestro compañero músico: Homero de León. Pronta resignación para sus familiares y amigos”, expresaron.

¿De qué murió Homero de León?

Aunque en un inicio no se reveló qué le sucedió a Homero de León, posteriormente su hijo, Homero de León Jr., compartió la causa de su muerte.

“Nos agarró de sorpresa. Hace aproximadamente como un mes, más o menos, pues papá enfermó de cáncer de pulmón. Entonces, la enfermedad corrió demasiado rápido”, indicó, en entrevista para el canal de YouTube ‘Mundo Chavagaga’.

Él puntualizó que su progenitor empezó “con tos” hace “unos meses atrás”: “Para cuando fuimos a atenderlo fue demasiado tarde. Sí, [el cáncer] estaba muy avanzado”.

“En hospital, tiene tal vez un mes, estuvo un mes”, comentó, “se complicó demasiado que no alcanzó a llevar un tratamiento adecuado”.

El también músico especificó que en cuanto les dieron el diagnóstico, don Homero “recibió sus atenciones médicas”: “El problema fue que nos ganó la enfermedad, avanzó demasiado rápido”.

Así fueron los últimos momentos de Homero de León

En medio de su duelo, Homero de León Jr. recordó cómo fueron los últimos momentos que vivió su padre, rodeado de sus seres queridos.

“Él estuvo muy tranquilo, estuvo muy en paz. Todos mis hermanos, mi madre, estuvimos en todo momento con él”, expuso.

“Lo estuvimos atendiendo, a su servicio. Estuvimos muy en calma con él. Papá estuvo muy tranquilo también. Él partió de este mundo muy en paz”, añadió.

Él adelantó que Homero de León será sepultado en Hualahuises, un municipio de Nuevo León, donde nació.

