Muertes de 'influencers'

Muere ‘influencer’ Zuza Beine: vivió 11 de sus 14 años con “un cáncer implacable”

La creadora de contenido perdió la vida a días de confesar que sentía mucho dolor. Su familia compartió cuál sería su deseo póstumo.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Captan a avioneta en que muere famosa periodista mexicana antes de desplomarse: video

La famosa ‘influencer’ Zuza Beine ha muerto a los 14 años, así lo confirmaron, “con el corazón roto”, sus familiares este martes 23 de septiembre.

En su comunicado, publicado en Instagram, los seres queridos de la adolescente detallaron que ella falleció “la mañana” del lunes.

“Vivió 11 de sus 14 años con un cáncer implacable, pero vivió con más plenitud y gratitud que la mayoría. Su existencia nos cambió para siempre, y su muerte también lo hará”, indicaron.

“Más que nada, ella quería ser una niña normal y sana. Pero lo que hizo que su vida fuera tan hermosa es que aprendió a afrontar las circunstancias más difíciles, como su enfermedad, y seguir viviendo plenamente”, añadieron.

Zuza Beine murió a los 14 años.
Los últimos días de Zuza Beine

A Zuza Beine le diagnosticaron leucemia mieloide aguda a la edad de 3 años, de acuerdo con el reporte de NBC News.

Dicha enfermedad, según la American Cancer Society, se inicia en la médula ósea, “pero con más frecuencia también pasa rápidamente a la sangre”.

La joven creadora de contenido llevaba varios años compartiendo actualizaciones de su salud en Instagram, cosa que no dejó de hacer incluso en sus últimos días.

El jueves 18 de septiembre, por ejemplo, ella confesó en un clip: “Tomo constantemente analgésicos porque me duele mucho, mucho, mucho el cuerpo”.

Al día siguiente, ella subió un video en el que recopiló instantes en los que rompió en llanto durante sus tratamientos y escribió para subtitularlo: “Apenas puedo caminar ahora mismo, tengo tanto dolor”.

Zuza Beine mostró que atravesó momentos difíciles debido al cáncer.
El domingo, justo un día antes de fallecer, Zuza colgó una grabación que la muestra disfrutando y manifestó su gratitud “por las pequeñas cosas”.

El deseo póstumo de Zuza Beine

En medio de su dolor, los seres queridos de Zuza Beine dieron a conocer lo que ella habría querido como homenaje póstumo por parte de sus admiradores.

“En lugar de flores, sabemos que Zuza desearía que cualquier donación se destinara a la esposa e hijos de su tío, recientemente fallecido”, apuntaron.

La aportación, detallaron, podrá hacerse por aquellos que gusten en la página de GoFundMe que está a nombre de Lauren Stieber.

Relacionados:
Muertes de 'influencers'Muertes de famososCelebridadesPremios Juventud

