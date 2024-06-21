Muere la influencer Sonia Cámara, 'Mamá de Rizos', a los 35 años: dejó dos pequeños

Video "¿Te pones mis alitas?": el deseo que Mariana Derderián cumplió a sus hijos antes del incendio

Sonia Cámara del Río, influencer y enfermera conocida en redes sociales como 'Mamá de Rizos', murió a los 35 años, informó el Diario de Navarra este viernes 21 de junio.

'Mamá de Rizos' ganó popularidad en redes sociales compartiendo contenidos sobre la crianza y contenido familiar junto a su esposo, Mamadú Nfamara Sambú, y sus hijos, Nora, de 3 años, y Joel, de 5.

Sonia Cámara compartió su lucha contra el cáncer. Imagen Sonia Cámara/Instagram

Desde fue diagnosticada con cáncer a finales de 2022, Sonia también comenzó a documentar su lucha contra la enfermedad.

¿Qué tipo de cáncer tenía Sonia Cámara 'Mamá de Rizos'?

A Sonia Cámara le detectaron un tumor gastrointestinal, este era metastásico, pero, según explicó en Instagram el pasado 15 de marzo, los médicos "nunca encontraron" el tumor primario.

La influencer fue intervenida quirúgicamente en diciembre de 2022 para que le fuera extirpado. Un mes después, comenzó a someterse a quimioterapias.

'Mama de Rizos' dejó su tratamiento de quimioterapia poco antes de morir

Sonia Cámara se sometió a 22 quimioterapias en dos ciclos, pues tuvo que cambiar el primer tratamiento al descubrir que no estaba funcionando.

Después de la sexta quimioterapia del segundo ciclo y de recibir malas noticias, 'Mama Rizo' anunció que las abandonaría.

"Hoy he tenido consulta, los resultados no han salido bien. Yo me sentí un poco aliviada porque tenía un poco de miedo, pero por lo menos las lesiones son las que estaban, solo que han crecido un poco, no hay órganos nuevos, me han ofrecido otras alternativas", explicó el 29 de mayo.

Ante el panorama adverso, Sonia decidió "descansar" de las quimios y pidió respeto.

"Por el momento no me voy a poner más quimio, voy a dejar descansar mi cuerpo, creo que está bastante saturado y que ha tenido bastante, siento que necesito hacer esto. Solamente espero que esta decisión sea respetada", afirmó.

En su última publicación, seis días antes de que se informara su deceso, 'Mamá de Rizos' se dejó ver bailando y muy sonriente, tal como lo hizo en cada duro proceso que enfrentó ante la enfermedad que terminó por arrebatarle la vida.