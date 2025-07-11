Muertes de famosos

Muere ‘influencer’ por “complicación grave” mientras le realizaban cirugías estéticas: esposo reacciona

La también empresaria brasileña Natália Cavanellas se encontraba en el quirófano cuando perdió la vida, a los 40 años. Su marido, Rafael Thomazella, rompió el silencio tras lo ocurrido.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Muere famoso 'influencer' mexicano: es hallado sin vida en su casa tras publicar mensaje de despedida

La ‘influencer’ Natália Cavanellas murió debido a complicaciones mientras le realizaban varias cirugías estéticas. Tenía 40 años.

La también empresaria perdió la vida en la fase final de las operaciones que le estaban realizando, el lunes 7 de julio, en el Hospital San Gennaro, en la zona este de São Paulo, de acuerdo con CNN Brasil.

Su hermana, Bruna Cavanellas, puntualizó que los procedimientos que le realizarían son liposucción, inyecciones en los glúteos y ajustes en los implantes mamarios, que le colocaron hace dos años, señala el medio.

El diario cita que el informe policial indica que al administrarle “la inyección en el glúteo”, ella sufrió un “paro cardiorrespiratorio”.

“El equipo médico supuestamente inició la reanimación cardiopulmonar (RCP), pero fue en vano. Natália falleció en la sala donde se realizaba la intervención”.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad dio a conocer que el caso fue registrado como “muerte sospechosa (súbita)” en la 42 Comisaría.

Esposo de Natália Cavanellas rompe el silencio

Tras lo ocurrido, Rafael Thomazella, marido de Natália Cavanellas, se pronunció mediante una dedicatoria que le hizo vía redes sociales.

“Una mujer hermosa, independiente, muy profesional, feliz, además de muchas cosas cualidades. Tristemente, ella nos dejó ayer, pero para siempre estará en nuestros recuerdos y corazones”, escribió el 8 de julio.

En su emotiva misiva, él mencionó a la hija que comparten, Manoella, a la que detalló que “siempre” le dirá “cómo su madre” fue “increíble”, “el tipo de persona que todo el mundo ama” y “admira”.

“Adiós amor, esposa, mamá. ¡Quédate con los ángeles!”, anotó para concluir el texto, que acompañó con una serie de instantáneas de los tres.

Rafael Thomazella, esposo de Natália Cavanellas, le dedicó un mensaje tras su muerte.
Rafael Thomazella, esposo de Natália Cavanellas, le dedicó un mensaje tras su muerte.
Imagen Rafael Thomazella/Instagram

Médico que operó a Natália Cavanellas se defiende

Luego de que trascendiera la desgracia, la defensa de Edgar López, doctor responsable de la cirugía de Natália Cavanellas, aclaró que él ha “permanecido disponible para aclaraciones técnicas”, respetando la confidencialidad requerida.

“La paciente se sometió a una intervención quirúrgica electiva, realizada en un entorno hospitalario adecuado, con todos los exámenes preoperatorios realizados de acuerdo con los protocolos de seguridad y supervisión médica”, expresaron.

“Desafortunadamente, ella desarrolló una complicación grave, compatible con embolia pulmonar, un evento raro, pero reconocido en la literatura médica como posible, incluso con todas las medidas preventivas adoptadas”, añadieron.

Puntualizaron que la situación está bajo indagación por parte de las autoridades, incluida una investigación a cargo del Instituto Médico Forense, que determinará la causa oficial del deceso.

