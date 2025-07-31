Quitan la vida a otra ‘influencer’ en pleno ‘live’: ella habría bromeado con que lo hicieran

Video Así fueron los últimos minutos de la 'influencer' a la que le quitaron la vida durante 'live'

La ‘influencer’ Keyla Andreina González Mercado, conocida como ‘La Gordita’, fue asesinada mientras realizaba un ‘live’ en TikTok.

El homicidio de la creadora de contenido, de 28 años, ocurrió el sábado 26 de julio, de acuerdo con reportes de Antena 3 y Fuerza Informativa Azteca.

¿Qué le sucedió a Keyla Andreina?

Según los reportes, Keyla Andreina se encontraba en su domicilio, ubicado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, reunida con amigos, entre ellos una joven y el novio de esta, identificado como Manuel ‘N’.

La también emprendedora estaba realizando una transmisión. Mientras los tres hablaban y “bromeaban” frente a la cámara, el tono comenzó a cambiar.

Presuntamente ya bajo la influencia del alcohol, ‘La Gordita’ dijo: “Pégame dos tiros, te pido, pero no ahorita. Déjame que esté pluta (ebria)”.

“Dos tiros me pegas en la cabeza. Pero, me vas a matar de una, no quiero sufrir”, añade, se puede apreciar en clips que circulan en redes sociales.

Instantes después, Keyla comienza a gritar, “Ay, Manuel” y “Ya mismo”. Entonces, se escucha lo que serían dos detonaciones y ella cae.

En la grabación se ve a un hombre, quien sería Manuel, presuntamente abandonando la residencia de forma calmada.

Keyla Andreina González Mercado, de 28 años, realizaba una transmisión en vivo para TikTok con su teléfono celular cuando fue asesinada por el novio de su amiga. Sucedió en las calles 28 y Capitán Najera. pic.twitter.com/hAAhPSsM8B — AL OJO EC (@Ojo_Ec) July 28, 2025

Este caso recuerda a lo ocurrido a la mexicana Valeria Márquez, a quien el pasado 13 de mayo le dispararon en al menos tres ocasiones cuando se encontraba en un ‘en vivo’.

Despiden a Keyla Andreina y buscan a su asesino

Minutos más tarde de lo sucedido, agentes de la Policía Nacional llegaron a la casa de Keyla Andreina y la encontraron sin vida.

Su cuerpo fue velado al día siguiente en el mismo barrio donde habitaba. La enterraron en el Cementerio General de Guayaquil, explica Fuerza Informativa Azteca.

Las autoridades, en tanto, siguen investigando y el principal sospechoso no ha sido detenido. Se desconoce si se ha girado una orden de aprehensión en su contra.

¿Quién era Keyla Andreina?

Además de figurar como estrella de las plataformas digitales, Keyla Andreina se dedicaba a vender productos por medio de ellas.