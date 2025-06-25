Muertes de famosos

Muere ‘influencer’ a los 26 años tras caer en un volcán activo: recuperan su cuerpo días después

La creadora de contenido brasileña Juliana Marins falleció tras precipitarse por un acantilado, en el cráter del Monte Rinjani, en Indonesia. Los rescatistas no lograron llegar a ella tras el inicidente debido a complicaciones del clima.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
La ‘influencer’ brasileña Juliana Marins murió a los 26 años luego de que cayera varios metros mientras hacía senderismo en un volcán activo.

Fue su familia la que confirmó la noticia del fallecimiento por medio de un ‘post’ en la cuenta de Instagram que crearon exclusivamente para difundir información del caso.

“Con gran tristeza, les informamos que no sobrevivió”, se lee en la publicación, realizada la noche de este martes 24 de junio.

Juliana Marins murió a los 26 años.
Imagen Juliana Marins/Instagram

¿Qué le sucedió a Juliana Marins?

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil explicó en un comunicado que Juliana Marins “cayó de un acantilado que rodea el sendero cerca del cráter del Monte Rinjani”, en la isla de Lombok, en Indonesia.

Según The Guardian, el incidente ocurrió el sábado 21 de junio, fecha en la que comenzaron a realizarse labores para rescatarla.

“Al final de cuatro días de trabajo, obstaculizados por las condiciones adversas del clima, el terreno y la visibilidad en la región, los equipos de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia encontraron el cuerpo de la turista brasileña”, detalló la dependencia.

El medio puntualiza que localizaron los restos el martes gracias a un dron y que uno de los socorristas logró llegar a la víctima, a 600 metros de profundidad, pero que ya no presentaba signos vitales.

Mohammad Syafii, jefe de la mencionada Agencia, aclaró que los rescatistas sacarían el cadáver de Marins este miércoles por la mañana debido al mal tiempo.

ABC News informó que, efectivamente, hace unas horas los restos de la celebridad de Internet fueron recuperados por los expertos.

Familia acusa al gobierno de Indonesia

The New York Times dio a conocer que la familia de Juliana Marins indicó que se enteraron de lo sucedido por medio de las plataformas digitales y de otros turistas.

La hermana y una amiga de la creadora de contenido señalaron que los rescatistas indonesios no estaban inicialmente preparados y no disponían de equipo adecuado para llegar hasta ella.

Los seres queridos de la estrella igualmente imputaron al Gobierno de Indonesia de “falsificar un video de rescate” e “informes que aseguraban que Marins había recibido comida y agua después de 17 horas”, expone el diario.

Por su parte, el presidente de Brasil, Lula da Silva, se pronunció al respecto del deceso de Juliana: “Nuestros servicios diplomáticos y consulares en Indonesia seguirán brindando todo el apoyo a su familia en este momento de gran dolor”.

