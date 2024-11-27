Muere famosa ‘influencer’ al ser arrastrada durante inundación: así fue el trágico momento

Video Imágenes de 'tiktoker' que muere tras caer en una estación de metro mientras grababa un video

La reconocida ‘influencer’ brasileña Jeniffer Soares Martins murió, a los 28 años, tras haber sido arrastrada por la corriente en medio de una inundación.

El lamentable hecho ocurrió en el municipio de Uberlândia, al interior del estado de Minas Gerais, en Brasil, de acuerdo con el portal de O Globo.

PUBLICIDAD

¿Qué le sucedió a Jeniffer Soares Martins?

En un comunicado, difundido por CNN Brasil, el Gobierno de Minas Gerais, por medio de la Coordinación Estatal de Defensa Civil (Cedec), informó sobre lo sucedido.

La dependencia aseguró que, la madrugada del domingo 24 de noviembre, Jeniffer Soares Martins, fuertes lluvias azotaron la ciudad.

La creadora de contenido se encontraba en la Avenida Rondon Pacheco, a bordo de un automóvil y en compañía de su marido, Wallison Lima.

Debido a la precipitación, el área quedó inundada y la corriente del agua movió otro vehículo, ocasionando que se impactara contra el de la pareja.

Entonces, según videos del instante difundidos por el medio, el dúo bajo del coche y permanecieron unos instantes al lado de la parte trasera.

Personas de un edificio que se encontraba cerca trataron de ayudarlos a resguardarse, extendiéndoles una escalera desde una ventana.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de los vecinos, la fuerte corriente los arrastró a ambos, así como a los autos que estaban ahí.

Jornal de Brasilia detalla que, posteriormente, ‘Jhei’, como se le conocía, fue localizada por su esposo y los Bomberos, quienes intentaron reanimarla sin éxito.

El Instituto Médico Legal dio a conocer que la también empresaria falleció por ahogamiento y politraumatismo, expone el diario.

La influencer brasileña Jenniffer Soares Martins, de 28 años, murió al ser arrastrada por fuertes corrientes durante una inundación repentina en ese país. #RCCMedia #RCC #NoticiasRCC pic.twitter.com/zTkYIITOYT — RCC Media (@RCCMediaRD) November 26, 2024

El deceso fue comunicado en una historia de Instagram, en el perfil de Jeniffer, donde sus familiares pidieron oraciones en su honor.

“Su emoción, alegría y compañerismo eran capaces de transformar cualquier momento en algo especial”, aseguraron en su misiva.

PUBLICIDAD

Además, expresaron que Lima, quien sobrevivió aunque igualmente fue arrastrado por el agua, estaba “desolado” tras “la tragedia”.

Esposo de Jeniffer Soares Martins rompe el silencio

A horas del fallecimiento de Jeniffer Soares Martins, su ahora viudo, Wallison Lima, se pronunció en las plataformas digitales.

“Gracias a todos por sus mensajes, no estoy en condiciones de responder a todos en este momento, es muy difícil por aquí”, escribió, reporta CNN Brasil.

“¡Yo sólo la quería de vuelta!”, sentenció para concluir, antes de colocar tres emojis de caritas llorando intensamente.

Este miércoles 27, él subió una fotografía del día de su boda, en abril de 2016, y anotó encima: “Aquí comenzó nuestro sueño”.