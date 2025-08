Muere el ‘influencer’ Chris O’Donell a los 31 años: revelan la sorpresiva causa de su fallecimiento

¿Qué le sucedió a Chris O’Donell?

Por su parte, The U.S. Sun indicó que el amigo de la celebridad, ‘Iron Sanctuary’, cuyo nombre real es Kevin Clevenger, le dedicó palabras de despedida.

“Un día encontraré paz al saber que ya no sufres, pero hoy me duele el corazón porque te has ido. Te quiero”, expresó en un ‘post’ de Instagram.

Los últimos mensajes de Chris O’Donell

El 28 de diciembre de 2024, él colgó un video en el que aparece con un semblante afligido y escribió: “El perro que llora después de matar no es mejor que el que no lo hace. Mi culpa no me purificará”.