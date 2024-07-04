Muere famosa ‘influencer’ brasileña a los 33 años tras someterse a cirugía estética

Video Muere la influencer Luana Andrade, de 29 años, tras someterse a una liposucción

La famosa ‘influencer’ brasileña Aline María Ferreira murió a los 33 años después de haberse sometido a una cirugía estética.

La noticia de su deceso fue dada a conocer el miércoles 3 de julio por medio de un comunicado publicado en Instagram.

“Nos dejó este martes 2 de julio. La familia y amigos lamentan profundamente esta dolorosa e irreparable pérdida”, se lee.

“Aline era una chica soñadora que siempre sonreía, y así es como debemos recordarla. Pedimos a Dios que reconforte el corazón de todos”, concluyeron.

Anuncian la muerte de Aline Ferreira. Imagen Aline Ferreira/Instagram

¿Por qué murió Aline Ferreira?

De acuerdo con el reporte del portal g1, la Policía Civil de Goiás detalló que a Aline Ferreira le realizaron un procedimiento para agrandar su trasero el pasado 23 de junio.

La operación se llevó a cabo en la clínica privada Ame-se ubicada en Goiânia, municipio de Brasil, que es propiedad de Grazielly Barbosa.

El marido de la creadora de contenido contó al medio que la intervención fue rápida y que ese mismo domingo regresaron a Brasilia.

Sin embargo, al día siguiente ella comenzó a tener fiebre. Él se puso en contacto con el establecimiento y le dijeron que “era normal y que debía tomar medicamentos para la calentura”.

Aunque siguió la instrucción, la modelo no mejoró y el miércoles 26 empezó a sentir dolor de estómago. El jueves, según su pareja, ella empeoró y se desmayó.

Ante lo ocurrido, él la llevó al Hospital Regional Asa Norte, donde permaneció unas horas y posteriormente la trasladaron al sanatorio particular Asa Sul, donde perdió la vida.

Aline Ferreira se sometió a un procedimiento estético. Imagen Aline Ferreira/Instagram

¿Qué le ocasionó los malestares a Aline Ferreira?

El sitio web GPS puntualiza que los allegados de Aline Ferreria afirmaron que a ella le fueron aplicados 30 mililitros de polimetilmetacrilato (PMMA) en cada glúteo.

Dicha sustancia sólo está permitida para utilizar en casos de deformidades corporales provocadas por enfermedades graves, expone la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).

El esposo de la celebridad de Internet aseguró que fue Grazielly Barbosa quien administró dicho gel, lo que ella le negó, explicando que utilizó “un bioestimulador”.

La especialista le indicó por teléfono, relató él, que Aline podría haber contraído una infección por las sábanas que usó en su casa, teoría que no cree.

“En ningún momento se inflamó el sitio donde se aplicó el producto ni salió ningún tipo de secreción”, sentenció en entrevista con g1.

Actualmente, las autoridades indagan qué ocurrió, por lo que detuvieron a Barbosa y clausuraron su establecimiento.

Debora Melo, delegada responsable del caso, dio a conocer que la presunta responsable se presentó como médica biomédica. No obstante, la averiguación arrojó que nunca estudió biomedicina.

Además de su pareja, a Aline le sobreviven sus hijos. Su velorio se llevó a cabo la mañana de este 4 de julio, se desveló en la red social.