Muere ‘influencer’ 48 horas después de su boda tras sentirse mareada durante la ceremonia
Adna Rovčanin-Omerbegović trabajaba como enfermera en un centro de salud mientras dirigía su propio salón de belleza.
Adna Rovčanin-Omerbegović murió a los 26 años. La ‘influencer’ perdió la vida 48 horas después de celebrar su boda y tras sentirse mareada durante la ceremonia.
La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el diario bósnio Dnevni Avaz, donde se informó que la joven se casó el 13 de septiembre en el Hotel Hollywood de Ilidža.
De acuerdo con los primeros reportes, la joven sufrió una crisis de salud durante la recepción de su boda por lo que fue trasladada de emergencia al Centro Clínico de la Universidad de Sarajevo, donde fue declarada en coma esa misma noche.
A pesar de los esfuerzos del personal de salud por estabilizarla, la ‘influencer’ de belleza, falleció 48 horas después.
Hasta el momento, la causa de muerte de Adna Rovčanin-Omerbegović no se ha dado a conocer. Sin embargo, medios como ‘Story’ y ‘Daily Mail’ reportan la posibilidad de que sufriera una conmoción cerebral.
Adna Rovčanin-Omerbegović murió el lunes 15 de septiembre.
¿Quién era Adna Rovčanin- Omerbegović?
Adna Rovcanin-Omerbegovic era empresaria, enfermera e ‘influencer’. A través de Instagram, la joven de 26 años compartía sus videos de maquillaje y tips de belleza.