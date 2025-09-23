Muere ‘influencer’ 48 horas después de su boda tras sentirse mareada durante la ceremonia

Video ‘Influencer’ encontrada sin vida en camioneta junto a su esposo e hijos, ¿quién era?

Adna Rovčanin-Omerbegović murió a los 26 años. La ‘influencer’ perdió la vida 48 horas después de celebrar su boda y tras sentirse mareada durante la ceremonia.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el diario bósnio Dnevni Avaz, donde se informó que la joven se casó el 13 de septiembre en el Hotel Hollywood de Ilidža.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven sufrió una crisis de salud durante la recepción de su boda por lo que fue trasladada de emergencia al Centro Clínico de la Universidad de Sarajevo, donde fue declarada en coma esa misma noche.

Así se reportó la muerte de la 'influencer'. Imagen X



A pesar de los esfuerzos del personal de salud por estabilizarla, la ‘influencer’ de belleza, falleció 48 horas después.

Hasta el momento, la causa de muerte de Adna Rovčanin-Omerbegović no se ha dado a conocer. Sin embargo, medios como ‘Story’ y ‘Daily Mail’ reportan la posibilidad de que sufriera una conmoción cerebral.

Adna Rovčanin-Omerbegović murió el lunes 15 de septiembre.

¿Quién era Adna Rovčanin- Omerbegović?