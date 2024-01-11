Pedro Moreno responde a quienes dijeron que dejó la actuación para “convertirse en albañil”

Video La trágica historia de Pedro Moreno: una bacteria puso en riesgo su vida

Pedro Moreno, quien es reconocido por sus participaciones en telenovelas como Corona de Lágrimas 2 y La Desalmada, respondió a quienes indicaron que ahora era albañil.

A finales de diciembre, el actor de 43 años habló de su incursión en el ámbito de la construcción, esto a raíz de la pandemia por el covid-19.

“No tengo nada en específico, ahorita estamos haciendo 15 casas en una zona que se llama Lehigh, Florida”, explicó en entrevista con el periodista Ernesto Buitron.

Dichas declaraciones fueron retomadas erróneamente por algunos medios de comunicación y redes sociales, en donde se afirmaba que Moreno había dejado la actuación para “convertirse en albañil”.

“Me sorprendió”, dijo el actor, ante el micrófono de Edén Dorantes este 10 de enero, sobre lo que sintió al enterarse de dichos reportes.

Pedro Moreno aclara que no es albañil

Ante la controversia que se generó por dicha situación, Pedro Moreno aclaró que él no participa como obrero en las edificaciones.

“Creo que algo no se entendió. Soy licenciado en construcción general en los Estados Unidos, soy lo que se llama ser ‘general contractor’ de la Florida”, expuso.

El intérprete puntualizó que cuenta con una licencia para poder “construir tanto edificios como casas” en zonas de dicho estado, “no sólo en Miami”.

“Yo contrato a los albañiles, plomeros, electricistas, a toda la gente que tiene que ver con la elaboración del proyecto. Hacemos el acercamiento hacia el dueño, nos reunimos con el arquitecto, es otro proceso”, explicó.

Moreno detalló que en su compañía de construcción inclusive participa su esposa, Bárbara Estévez, quien estaría próxima a cerrar un trato.

“Es algo que tengo paralelo a mi carrera. No hablo mucho de eso, pero sí es algo extra, que me encanta y me apasiona también”, reconoció.

Pedro Moreno sí llegó a trabajar como ‘handyman’

Asegurando que “no pasa nada” ante el hecho de que trascendiera equivocadamente que es albañil, Pedro Moreno compartió que laboró como un especialista en realizar diversos tipos de reparaciones.

“Cuando llegué a los Estados Unidos trabajé como ‘handyman’ (y) tengo muy buenos amigos que trabajan en ciertas especialidades”, enunció.

Sin embargo, recalcó que en su negocio su puesto es más alto que el de esas ocupaciones: “Es otro tipo de categoría”.

“Ojo: el ser ‘general contractor’ (tenemos) un dominio general de la construcción, pero cuando quieres hacer algo, debes contratar al especialista en eso”, razonó.