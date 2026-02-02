Famosos

Famoso actor de telenovelas es apuñalado tras resistirse a asalto

El actor se encontraba cargando gasolina cuando fue interceptado por un grupo de jóvenes, quienes lo apuñalaron tras intentar someterlo.

Por:Elizabeth González
El actor de telenovelas Osvaldo Silva fue apuñalado la madrugada de este lunes 2 de febrero tras resistirse a un asalto en el sector de Bellavista con Bomberos Núñez, en Santiago de Chile.

El ataque ocurrió cuando el intérprete y su esposa, la actriz Cecilia Cucurella, se dirigían a su casa tras asistir a la entrega de premios Caleuche. En su trayecto, la pareja hizo una parada en una gasolinera, donde fueron interceptados por un grupo de jóvenes.

En las imágenes difundidas por Chilevision, se aprecia el instante en que cinco jóvenes interceptan el auto de la pareja y los emboscan.

Mientras a la actriz se le ve descender del auto y alejarse, al actor se le observa forcejear con uno de los delincuentes, quien termina apuñalándolo y obligándolo a entregar el auto.

Producto del asalto, el actor Osvaldo Silva resultó con lesiones en brazos y piernas, por lo que fue trasladado de inmediato al hospital, según reportes de La Nación.

Actor Osvaldo Silva rompe el silencio tras ser apuñalado

Tras los hechos registrados la madrugada de este 2 de febrero, el intérprete de 76 años rompió el silencio en Radiograma Matinal.

“Terrible, terrible pensar que uno pasa a echar gasolina a una bomba que está iluminada, en Bellavista, pasado Purísima”, dijo.

“Que te asalten de un minuto para otro cinco, y perdón la palabra, cinco pen*****, cinco cabros chicos, con cuchillas, y diciéndole a Cecilia: ‘bájate o te mato’. Entonces, todo lo que eso ocasiona, bastante terrible”, agregó.

Osvaldo Silva señaló que, aunque el ataque le costó algunas heridas, los delincuentes no se fueron ilesos.

“Afortunadamente, Carabineros llegó muy rápido, pero los tipos se habían ido. Arrancaron en el auto, un Honda, acelerado automático, salieron volando hasta con la manguera de la bencinera colgando. No se la llevaron muy pelada porque se llevaron un par de patadas y todo, pero evidentemente eso a mí me costó como dos o tres punzetazos con los tremendos cuchillos que andaban trayendo”, expresó.

“Pudo haber sido peor. Desgraciadamente, a mí me sube la adrenalina, y si no es porque Cecilia me dice ‘Osvaldo, ya, déjalo’, yo a lo mejor todavía lo estoy persiguiendo a los hueones, o habría terminado, como dice ella, en otras condiciones”, sentenció.

