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Actor de Locura de Amor ahora es taquero: así captaron al galán de telenovelas

Uno de los actores que formó parte de telenovelas como Locura de Amor, Soñadoras y Corona de Lágrimas ahora trabaja en una taquería. Así fue captado el también presentador de Cuéntamelo Ya… Al Fin.

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Por:Elizabeth González
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Ulises de la Torre, uno de los actores que formó parte de telenovelas como Locura de Amor, Soñadoras y Corona de Lágrimas, ahora trabaja en una taquería en la Ciudad de México.

Así fue captado Ulises de la Torre

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Este lunes 23 de marzo, Kadri Paparazzi compartió imágenes de Ulises de la Torre atendiendo una taquería llamada ‘Los Igualados’, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón.

En las imágenes presentadas por el mismo medio, se puede ver al actor utilizando un mandil y una gorra, al mismo tiempo en que saluda a la gente y pica “barbacoa de picaña”.

“Como todo emprendedor nato, no tiene empleados, y él se encarga de sacar su negocio adelante”, declaró el reportero.

“Ulises siempre se mantuvo amable y positivo, con muchas ganas de trabajar. El actor cuida todos los detalles con la higiene máxima y tratando de dar el mejor servicio posible (…) Pudimos ver que después de un día largo de trabajo, el conductor se encargaba de cerrar su changarro (su local) para ir a descansar”, sentenció.

Ulises de la Torre en su taquería.
Ulises de la Torre en su taquería.
Imagen Los Igualados / Instagram

Ulises de la Torre ya había dado pistas sobre su nuevo emprendimiento. En enero de 2026, el galán de telenovelas comenzó a compartir imágenes referentes a su taquería en Instagram y posteriormente, habló de su establecimiento en una de las secciones de Cuéntamelo Ya... Al Fin, junto al personaje de 'Olga Sana'.

Aunque el hermano de Arath de la Torre se encuentra atendiendo su taquería de barbacoa de picaña, no ha desaparecido de la televisión. A la fecha, Ulises de la Torre es presentador de Cuéntamelo Ya… Al fin. Corona de Lágrimas (2023) fue su última telenovela.

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