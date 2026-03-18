actores ¿Actor de ‘Rubí’ ahora trabaja como chofer?: así fue captado el galán de telenovelas Uno de los actores que formó parte de telenovelas como ‘Rubí’ y ‘Soy tu dueña’ ahora trabaja como chofer de turistas. El ex de Vanessa Guzmán fue captado así.



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Eduardo Rodríguez, uno de los actores que formó parte de telenovelas como ‘Rubí’ y ‘Soy tu dueña’, ahora trabaja como chofer de turistas.

Así fue captado Eduardo Rodríguez como chofer

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Según se señala en la cuenta de Instagram ‘Un Tiempo Para Recordar’, el galán fue captado desempeñándose como conductor para una excursión de trabajo en enero pasado.

“Lo que parecía un viaje laboral cualquiera terminó convirtiéndose en una sorpresa totalmente inesperada. Una de nuestras lectoras, Andrea Zapata, jamás imaginó que aquel trayecto de trabajo terminaría en una historia que hoy cuenta con emoción”, señalaron el 15 de marzo.

“Todo ocurrió cuando la empresa donde trabaja organizó su tradicional arranque de año en Tampico, Tamaulipas, y como cada año contrataron transporte para llevar al personal desde San Luis Potosí.

“La cita era afuera de las oficinas. Una camioneta llegó… y entonces (…) del vehículo se bajó nada menos que el actor Eduardo Rodríguez”.

De acuerdo con el relato, Eduardo Rodríguez se desempeñó como chofer de un grupo de personas durante unos días. Durante el trayecto, el galán de telenovelas se mostró “amable, educado y muy sencillo”.

“Fue nuestro chofer durante todo el viaje! Además de guapo, es un hombre increíblemente amable, educado y muy sencillo... Tiene una vibra muy noble. Platicamos todo el camino de su vida, chismeamos muy a gusto… de verdad me sorprendió la calidad de ser humano que es. Ahora solo le pido a mis jefes que el próximo año vuelva a ser nuestro chofer”, dijo Andrea Zapata, según la página de Instagram.

Así fue captado Eduardo Rodríguez como chofer. Imagen Un Tiempo Para Recordar / Instagram

¿Eduardo Rodríguez dejó las telenovelas para convertirse en chofer?

La misma publicación reporta que “Eduardo Rodríguez no trabaja como chofer”. Sin embargo, de vez en cuando participaría en el negocio de su familia, quienes, supuestamente, “son dueños de una empresa de renta de camionetas para viajes”.

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“Ese día, el conductor asignado no llegó… y él, sin pensarlo dos veces, decidió tomar el volante para no dejar plantado al cliente”, informaron.