Muere influencer Aanvi Kamdar a los 27 años tras caer de un barranco mientras grababa un video

Aanvi Kamdar, influencer de viajes, murió a los 27 años. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el sitio The Economic Times Of India el 17 de julio.

Autoridades locales reportaron que la joven sufrió una fatal caída de más de 100 metros de altura mientras tomaba fotografías y grababa videos en las cataratas Kumbhe en la India.

Aunque los amigos de Aanvi Kamdar reportaron a las autoridades el accidente de la influencer de inmediato, las inclemencias del clima dificultaron el rescate.

“Aanvi Kamdar no pudo ser vista inicialmente”, informó el rescatista Shantanu Kuveskar al medio antes citado. "Seis rescatistas bajaron la colina, mientras que otros 50 ayudaron en la cima del montículo".

Las últimas fotografías que Aanvi Kamdar compartió antes de morir. Imagen Aanvi Kamdar / Instagram

¿Cómo murió Aanvi Kamdar?

Según detalla la Sociedad de Conservación de Vida Silvestre Sahyadri y los oficiales de policía de Mangaon, Kamdar había ido a las cascadas con sus amigos para disfrutar de la temporada de lluvias. Mientras tomaba fotografías y videos, resbaló y cayó directamente al desfiladero.

El superintendente de policía de Raigad, Somnath Gharge, declaró que Kamdar fue rescatada con vida, pero falleció mientras recibía atención médica.

“Al principio, parecía que la mujer no estaba viva. Pero al acercarnos, respiraba. La llevaron inmediatamente al hospital. Sin embargo, murió durante el tratamiento", sentenció.

¿Quién era Aanvi Kamdar?

Aanvi Kamdar trabajaba como contadora, pero se describía en redes sociales como una “detective de viajes”. En Instagram documentaba cada uno de sus paseos por el mundo y compartía sus mejores tips para viajar.

En su última publicación, compartida días antes de su muerte, Aanvi enumeró cinco lugares económicos de la India para visitar “durante los monzones”.