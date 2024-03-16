Muere Humberto Espinosa, el icónico 'Ecoloco' de 'Odisea Burbujas'
El actor es recordado por dar vida al villano de 'Odisea Burbujas', programa mexicano que tuvo rotundo éxito en la década de 1980. "Mugre, basura y smog" era el emblema de 'El Ecoloco'.
La noche del 15 de marzo se dio a conocer la muerte de Humberto Espinosa Magaña, actor reconocido por su icónico papel de 'El Ecoloco' en el programa infantil mexicano de la década de 1980, 'Odisea Burbujas'. Este entrañable villano es recordado por su famosa frase: "Mugre, basura y smog".
La noticia fue confirmada por fuentes cercanas a la familia, informó Radio Fórmula.
'Odisea Burbujas' dejó huella en la televisión mexicana
El programa contaba las aventuras de personajes como el Profesor A.G. Memelovsky, Patas Verdes, Mimoso Ratón, Mafafa Musguito y Pistachón Zig-Zag. Juntos viajaban a través del tiempo y el espacio, explorando el universo y cuidándolo de la maldad de 'El Ecoloco', cuyo objetivo era contaminar el medio ambiente.
El programa infantil tuvo cinco temporadas y fue dirigido por Enrique Segoviano, con la última emisión el 7 de octubre de 1984.
Humberto Espinosa Magaña fue el primero en interpretar a 'El Ecoloco' en la década de 1980. Aunque dejó la producción, continuó en el mundo del espectáculo como actor y en el área del doblaje.
En 2018, el Canal Once revivió la serie bajo el nombre de 'Planeta Burbujas' y Humberto fue invitado a retomar su icónico personaje. Sin embargo, debido a problemas de salud tras dos operaciones de cadera, no pudo participar activamente.
Murió Humberto Espinosa Magaña, actor que interpretaba a El Ecoloco, el icónico villano de Odisea Burbujas.
