Muere Hulk Hogan, luchador y actor, a los 71 años

La leyenda de la lucha sufrió un paro cardíaco durante la madrugada de este jueves, reporta TMZ.

Video Muerte de actriz encontrada muerta da giro: acusan asesinato y piden investigar a su familia

Hulk Hogan, leyenda de la lucha libre y actor estadounidense, murió a los 71 años de edad, reporta TMZ Sports.

Según el portal de entretenimiento, Hogan habría sufriro un "paro cardíaco" la madrugada de este jueves en su casa en Clearwater, Florida, a donde llegaron los paramédicos.

Numerosos coches de policía y personal de emergencias se encontraban estacionados afuera de la residencia de Hogan, quien fue trasladado en una camilla a una ambulancia, reportan.

La muerte de Hulk Hogan ocurre a solo semanas de que su esposa, Sky, desmintiera que él estaba en coma afirmando que él estaba "fuerte" y recuperándose de varias cirugías.

Un mes antes también se rumoraba que estaba en su lecho de muerte, pero, según TMZ, se indicó que él solo estaba lidiendo con síntomas de un procedimiento médico en el cuello.

