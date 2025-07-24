Muere Hulk Hogan, luchador y actor, a los 71 años

Video Muerte de actriz encontrada muerta da giro: acusan asesinato y piden investigar a su familia

Hulk Hogan, leyenda de la lucha libre y actor estadounidense, murió a los 71 años de edad, reporta TMZ Sports.

Según el portal de entretenimiento, Hogan habría sufriro un "paro cardíaco" la madrugada de este jueves en su casa en Clearwater, Florida, a donde llegaron los paramédicos.

PUBLICIDAD

Numerosos coches de policía y personal de emergencias se encontraban estacionados afuera de la residencia de Hogan, quien fue trasladado en una camilla a una ambulancia, reportan.

La muerte de Hulk Hogan ocurre a solo semanas de que su esposa, Sky, desmintiera que él estaba en coma afirmando que él estaba "fuerte" y recuperándose de varias cirugías.