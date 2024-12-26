Muertes de famosos

Muere Hudson Meek, actor de ‘Baby Driver’, a los 16 años tras sufrir trágico accidente

El fallecimiento de Hudson Meek fue confirmado por su familia en redes sociales. El joven actor sufrió un fatal accidente en Canyon Road, Vestavia Hills, Alabama.

Por:Elizabeth González
Hudson Meek, actor de ‘Baby Driver’, murió a los 16 años tras sufrir un trágico accidente en Canyon Road, Vestavia Hills, Alabama.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia en redes sociales, donde se reveló que fue el 22 de diciembre cuando el joven perdió la vida a consecuencia de los golpes que sufrió en un percance vehicular.

Nuestros corazones están rotos al compartir que Hudson Meek fue a casa con Jesús esta noche. Sus 16 años en esta tierra fueron demasiado cortos, pero logró mucho e impactó significativamente a todos los que lo conocieron”, escribió su familia desde su cuenta de Instagram.

El mensaje estuvo acompañado de una fotografía del actor que alcanzó la fama en 2017 tras interpretar la versión joven de Ansel Elgort en 'Baby Driver'.

“Por favor, oren por la familia y amigos de Hudson mientras todos procesamos esta repentina y trágica pérdida”, señalaron.

Asimismo, dieron a conocer que su “servicio de celebración de la vida” sería transmitido en vivo el sábado 28 de diciembre desde la iglesia Dawson Memorial Baptist, ubicada en Homewood, Alabama.

Lo que se sabe del trágico accidente en el que murió Hudson Meek

De acuerdo con CNN, Hudson Meek fue trasladado de emergencia al Hospital de Alabama tras “caerse de un vehículo en marcha”.

A consecuencia de los golpes, el actor habría sufrido “un traumatismo por objeto contundente en la caída” y habría muerto a consecuencia de las heridas, según informó la oficina del forense del condado de Jefferson.

