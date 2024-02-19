Muertes de famosos

'Influencer' cuyo hijo de 3 años habría muerto ahogado rompe el silencio luego de la tragedia

La famosa 'blogger' Laura Merritt Walker habló por primera vez tras la repentina muerte de su hijo Callahan, de 3 años. Cuatro meses antes de la tragedia ella había celebrado el cumpleaños del pequeño.

En una conmovedora publicación de Instagram, Laura Merritt Walker, cofundadora del popular blog de estilo de vida Merritt & Style, rompió el silencio tras la devastadora muerte de su hijo de 3 años, Callahan, después de un trágico accidente.

La noticia ha dejado a la comunidad 'online' conmocionada y de luto. El pasado 12 de febrero, el Departamento de Policía de Frisco en Texas confirmó que los agentes respondieron a una llamada por "ahogamiento" que involucraba a la familia Merritt Walker, reportó People.

No se dieron a conocer de manera inmediata más detalles sobre el incidente que provocó la muerte de Callahan.

Sin embargo, la madre del menor habla por primera vez a una semana de la tragedia.

‘Influencer’ Laura Merritt Walker habla tras muerte de su hijo

En medio del dolor por la desgracia por la que atraviesa, Laura Merritt Walker expresó su gratitud por el gran amor y apoyo que ha recibido en los últimos días.

" Nos sentimos honrados por el amor y los mensajes de esta comunidad", compartió en un mensaje que publicó en Instagram este domingo 18 de febrero, su primera publicación tras el deceso de su hijo.

" Gracias por sus oraciones durante este momento imposible", agregó en el 'post' que firmó junto a su marido.

"Con todo nuestro amor y reconocimiento, Laura y David".

Imagen Merritt & Style/Instagram


En el 'post', la pareja incluyó un enlace a una lista de reproducción con canciones que, según dijeron, para ellos eran una "bendición" todos los días desde la muerte de su hijo.

"Queríamos compartir una lista de reproducción que hemos creado. Se ha repetido en nuestra casa. La verdad de estas canciones nos bendicen todos los días", compartieron.

"Estas son canciones que hemos amado en nuestra familia durante años y cada una tiene un lugar especial para nosotros".

" Esperamos que puedan bendecirte y encontrarte dondequiera que estés. Dios es bueno", continuaron.

Ellos también son padres de Chamberlain (7 años) y Beckham (10).

‘Influencer’ había celebrado cumpleaños de su hijo 4 meses antes de morir

Hace menos de cuatro meses atrás, Laura Merritt Walker celebró el tercer cumpleaños de su hijo Callahan con un conmovedor homenaje en Instagram.

Hizo una recopilación de videos que mostraba al niño sonriente con un pijama azul y blanco y jugando con un gran globo con el número 3.

Callahan, el hijo de la 'influencer' Laura Meritt Walker, había cumplido 3 años hace cuatro meses atrás.
Callahan, el hijo de la 'influencer' Laura Meritt Walker, había cumplido 3 años hace cuatro meses atrás.
Imagen Merritt & Style/Instagram


La naturaleza del accidente que le quitó la vida al niño no ha sido confirmada públicamente por sus padres o familiares.

