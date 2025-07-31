Muertes de famosos

Revelan autopsia de hija de actriz de 'Betty en NY': la niña de 7 años no murió por impacto de velero

Los análisis forenses al cuerpo de Mila Yankelevich arrojaron datos sobre la que sería la verdadera causa de muerte de la también nieta de la productora argentina Cris Morena.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Muere hija de actriz de ‘Betty en NY’ a los 7 años: se hundió velero donde viajaba

La autopsia de Mila Yankelevich, hija de Sofía Reca, actriz de ‘Betty en NY’, fue revelada por la Oficina Forense del condado de Miami-Dade.

Este jueves 31 de julio se dio a conocer que la también nieta de los productores argentinos Cris Morena y Gustavo Yakelevich, no murió por el impacto de la barcaza y el velero frente a las costas de Miami Beach sino por “ahogamiento accidental”.

PUBLICIDAD

Más sobre Muertes de famosos

Muere exparticipante de Big Brother tras caer del séptimo piso de un lujoso hotel
1 mins

Muere exparticipante de Big Brother tras caer del séptimo piso de un lujoso hotel

Univision Famosos
¿Recuerdas a Evelio con V chica? Así fue su misteriosa muerte hace 17 años
1:43

¿Recuerdas a Evelio con V chica? Así fue su misteriosa muerte hace 17 años

Univision Famosos
Muere Héctor Terrones, reconocido diseñador de moda de México
1 mins

Muere Héctor Terrones, reconocido diseñador de moda de México

Univision Famosos
Arrestan a presunto responsable de los asesinatos de B-King y DJ Regio Clown
2 mins

Arrestan a presunto responsable de los asesinatos de B-King y DJ Regio Clown

Univision Famosos
Asesinato de cantante Yrma Lydya: detienen a presunto implicado en el crimen
2 mins

Asesinato de cantante Yrma Lydya: detienen a presunto implicado en el crimen

Univision Famosos
Hermana de Octavio Ocaña, de Vecinos, regresa al lugar donde él murió hace 4 años y esto muestra
1:00

Hermana de Octavio Ocaña, de Vecinos, regresa al lugar donde él murió hace 4 años y esto muestra

Univision Famosos
Muere actor infantil de ‘The Fresh Prince of Bel-Air’: tuvo trágico fallecimiento a los 42 años
1 mins

Muere actor infantil de ‘The Fresh Prince of Bel-Air’: tuvo trágico fallecimiento a los 42 años

Univision Famosos
Lety Calderón vive angustia con sus hijos y madre tras impactante ‘noticia’: “La hubiera matado”
1:00

Lety Calderón vive angustia con sus hijos y madre tras impactante ‘noticia’: “La hubiera matado”

Univision Famosos
Sobrino del vocalista de Los Tucanes de Tijuana es encontrado sin vida: lo que se sabe
0:59

Sobrino del vocalista de Los Tucanes de Tijuana es encontrado sin vida: lo que se sabe

Univision Famosos
¿De qué murió Alicia Bonet, actriz de ‘Rubí’ y ex de Juan Ferrara?: el actor la despide en su velorio
2 mins

¿De qué murió Alicia Bonet, actriz de ‘Rubí’ y ex de Juan Ferrara?: el actor la despide en su velorio

Univision Famosos

De acuerdo con Miami Herald, los equipos de emergencia sacaron a las víctimas del agua. Sin embargo, a pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar, y de ser trasladadas de emergencia al Jackson Memorial Hospital, Mila Yankelevich, de 7 años, y Erin Ko, de 13, perdieron la vida.

Según registros de la Oficina Forense, la muerte de la hija de Sofía Reca se produjo a las 12 del mediodía del lunes 28, mientras que la de Ko fue a las 13:16.

Este jueves 31 de julio, medios locales reportaron que Ari Buchman, de 10 años, también falleció a causa del choque náutico, mientras que una cuarta niña continúa internada en estado grave.

¿Qué le pasó a la nieta de Cris Morena?

El 28 de julio, Cris Morena sufrió la muerte de su nieta luego de que una barcaza de cargamento chocara el velero en el que Mila Yankelevich viajaba con otras niñas y su instructora.

Enzo Piffaretti, de 9 años, quien también participaba en las actividades del Summer Camp de Miami, pero que no se encontraba en el agua al momento del choque, narró a noticias Local 10, cómo ocurrió el accidente náutico.

Era un gran bote de basura (barcaza), y la escapada (velero) estaba frente a él y el bote no estaba prestando atención, se estrelló directamente contra ellos y todos salieron volando del bote”, dijo Enzo. “Dos fueron encontrados muy rápido y tres de ellos tuvieron que ir al hospital”, completó el niño.

Tras la muerte de Mila, la actriz de ‘Betty en NY’ ha permanecido en total hermetismo, al igual que sus suegros, los productores Cris Morena y Gustavo Yakelevich.

Relacionados:
Muertes de famososHijos de famososCristina MorenaFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Tráiler: Cómplices
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX