Revelan autopsia de hija de actriz de 'Betty en NY': la niña de 7 años no murió por impacto de velero

Video Muere hija de actriz de ‘Betty en NY’ a los 7 años: se hundió velero donde viajaba

La autopsia de Mila Yankelevich, hija de Sofía Reca, actriz de ‘Betty en NY’, fue revelada por la Oficina Forense del condado de Miami-Dade.

Este jueves 31 de julio se dio a conocer que la también nieta de los productores argentinos Cris Morena y Gustavo Yakelevich, no murió por el impacto de la barcaza y el velero frente a las costas de Miami Beach sino por “ahogamiento accidental”.

De acuerdo con Miami Herald, los equipos de emergencia sacaron a las víctimas del agua. Sin embargo, a pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar, y de ser trasladadas de emergencia al Jackson Memorial Hospital, Mila Yankelevich, de 7 años, y Erin Ko, de 13, perdieron la vida.

Según registros de la Oficina Forense, la muerte de la hija de Sofía Reca se produjo a las 12 del mediodía del lunes 28, mientras que la de Ko fue a las 13:16.

Este jueves 31 de julio, medios locales reportaron que Ari Buchman, de 10 años, también falleció a causa del choque náutico, mientras que una cuarta niña continúa internada en estado grave.

¿Qué le pasó a la nieta de Cris Morena?

El 28 de julio, Cris Morena sufrió la muerte de su nieta luego de que una barcaza de cargamento chocara el velero en el que Mila Yankelevich viajaba con otras niñas y su instructora.

Enzo Piffaretti, de 9 años, quien también participaba en las actividades del Summer Camp de Miami, pero que no se encontraba en el agua al momento del choque, narró a noticias Local 10, cómo ocurrió el accidente náutico.

“ Era un gran bote de basura (barcaza), y la escapada (velero) estaba frente a él y el bote no estaba prestando atención, se estrelló directamente contra ellos y todos salieron volando del bote”, dijo Enzo. “Dos fueron encontrados muy rápido y tres de ellos tuvieron que ir al hospital”, completó el niño.