¿Quién es Sofía Reca, actriz de ‘Betty en NY’ que perdió a su hija de 7 años en trágico accidente?

La actriz enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida, el fallecimiento de su hija Mila Yankelevich. La pequeña de 7 años perdió la vida luego de que una barcaza de cargamento chocara el velero en el que viajaba con otras niñas.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Muere hija de actriz de ‘Betty en NY’ a los 7 años: se hundió velero donde viajaba

Sofía Reca atraviesa por uno de los momentos más complicados de su vida: la trágica muerte de su hija.

Mila Yankelvich perdió la vida a los 7 años luego de que una barcaza de cargamento chocara el velero en el que ella viajaba con otras niñas.

El accidente se produjo el 28 de julio frente a las costas de Miami Beach. Tras el impacto, Mila y otra niña, de 13 años, fueron trasladadas de emergencia al Jackson Memorial Hospital, donde fueron declaradas muertas.

Mila era hija de la actriz de 'Betty en NY', Sofía Reca.
Imagen Sofía Reca / Instagram

Tras la muerte de Mila, la actriz de ‘Betty en NY’ ha permanecido en total hermetismo.

¿Quién es Sofía Reca?

Sofía Reca, quien nació el 31 de maryo de 1984, construyó una carrera en televisión desde muy joven. En 2001 hizo su debut como presentadora de Disney Channel y, posteriormente, se unió a elenco de la serie ‘Jake & Blake’ en 2010.

‘Playhouse Disney’, ‘Tu cara me suena’ y ‘¿Quién es quién?’ fueron otros proyectos que consolidaron su carrera. Mientras que la telenovela ‘Betty en Nueva York’ le dio reconocimiento internacional.

Ella es la actriz Sofía Reca.
Imagen Sofía Reca / Instagram


A la par del éxito logrado en su carrera, Sofía Reca se casó, en 2008, con Thomas Yankelvich, quien a su vez es hijo de los productores Cris Morena y Gustavo Yakelevich.

Dos años después de unir su vida, le dieron la bienvenida a Inti, su primer hijo que recientemente celebró sus 15 años, mientras que en febrero de 2018 anunciaron el nacimiento de Mila, quien perdió la vida el 28 de julio en Estados Unidos.

