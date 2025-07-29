Nieta de 7 años de productora de 'Rebelde Way' y 'Floricienta' muere en choque de embarcaciones
La pequeña nieta de Cris Morena fue una de las víctimas fatales de la colisión de dos embarcaciones frente a la costa de Miami Beach. Mila era hija del productor argentino Tomás Yankelevich.
La mañana del 28 de julio una barcaza colisionó con un velero frente a la costa de Miami Beach, cerca de Hibiscus Island. El accidente dejó un saldo de varios heridos y dos víctimas fatales, una de ellas la nieta de 7 años de Cris Morena, la productora de las exitosas telenovelas 'Rebelde Way' y 'Floricienta', quien hace unos años sufrió la muerte de su hija.
¿Qué pasó?
El velero, que formaba parte de un programa de verano de la Miami Youth Sailing Foundation, transportaba a cinco niños de entre 7 y 13 años y a una joven consejera de 19 años. Según reportes de la Comisión de Conservación de la Pesca y la Fauna de Florida (FWC), el impacto ocurrió alrededor de las 11:15 a.m., provocando que la embarcación se hundiera parcialmente y sus ocupantes cayeran al agua.
Dos niñas, de aproximadamente 7 y 13 años, fueron trasladadas en estado crítico al Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital, donde fallecieron. Otras dos menores permanecen hospitalizadas en estado crítico, mientras que una niña de 12 años y la consejera fueron dadas de alta tras ser evaluadas en el lugar.
Nieta de creadora de 'Rebelde Way' murió en accidente
Mila, la hija del productor argentina Tomás Yankelevich y Sofía Reca, fue una de las niñas que murió en el accidente.
Cris Morena, madre de Yankelevich y abuela de la menor, tenía una conexión muy especial con su nieta, la cual se reflejó el 12 de febrero cuando la felicitó por sus 7 años.
"Mila mi niña con alas, mi hadita feliz y libre, acuariana soñada y tan esperada. Nuestros momentos juntas llenos de bailes, canciones, inventando en la playa las formas de las nubes, tus preguntas increíbles. Sos sol, libertad, abrazos, bella inquieta dulce niña amada, especial, brillante nietita querida. ¡Feliz día! Feliz vida. ¡Feliz cumpleaños! ¡Te amo siempre!".
Cris Morena perdió una hija
15 años antes de la muerte de su pequeña nieta, Cris Morena enfrentó la repentina muerte de su hija Romina Yan, actriz y cantante argentina que falleció el 28 de septiembre de 2010 a los 36 años tras sufrir un paro cardíaco no traumático. Posteriormente, se supo que Romina había lidiado durante años con anorexia.
Romina era hija de los reconocidos productores Cris Morena y Gustavo Yankelevich, y era madre de tres hijos.
¿Quién es Cris Morena?
María Cristina de Giacomi es una de las figuras más influyentes de la televisión argentina, especialmente en el ámbito juvenil e infantil. Su carrera abarca más de cinco décadas como actriz, conductora, compositora, productora y empresaria.
La mujer, de 68 años, revolucionó la televisión juvenil en Argentina con una serie de ficciones que mezclaban drama, música y valores positivos. Entre sus creaciones más destacadas están: 'Chiquititas', 'Rebelde Way', 'Floricienta', 'Casi Ángeles', 'Aliados', 'Rincón de luz', 'Alma pirata', 'Jake & Blake', entre otras.