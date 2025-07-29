Nieta de 7 años de productora de 'Rebelde Way' y 'Floricienta' muere en choque de embarcaciones

Video Muere hija de actriz de ‘Betty en NY’ a los 7 años: se hundió velero donde viajaba

La mañana del 28 de julio una barcaza colisionó con un velero frente a la costa de Miami Beach, cerca de Hibiscus Island. El accidente dejó un saldo de varios heridos y dos víctimas fatales, una de ellas la nieta de 7 años de Cris Morena, la productora de las exitosas telenovelas 'Rebelde Way' y 'Floricienta', quien hace unos años sufrió la muerte de su hija.

¿Qué pasó?

PUBLICIDAD

El velero, que formaba parte de un programa de verano de la Miami Youth Sailing Foundation, transportaba a cinco niños de entre 7 y 13 años y a una joven consejera de 19 años. Según reportes de la Comisión de Conservación de la Pesca y la Fauna de Florida (FWC), el impacto ocurrió alrededor de las 11:15 a.m., provocando que la embarcación se hundiera parcialmente y sus ocupantes cayeran al agua.

Dos niñas, de aproximadamente 7 y 13 años, fueron trasladadas en estado crítico al Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital, donde fallecieron. Otras dos menores permanecen hospitalizadas en estado crítico, mientras que una niña de 12 años y la consejera fueron dadas de alta tras ser evaluadas en el lugar.

Nieta de creadora de 'Rebelde Way' murió en accidente

Mila, la hija del productor argentina Tomás Yankelevich y Sofía Reca, fue una de las niñas que murió en el accidente.

Cris Morena, madre de Yankelevich y abuela de la menor, tenía una conexión muy especial con su nieta, la cual se reflejó el 12 de febrero cuando la felicitó por sus 7 años.

"Mila mi niña con alas, mi hadita feliz y libre, acuariana soñada y tan esperada. Nuestros momentos juntas llenos de bailes, canciones, inventando en la playa las formas de las nubes, tus preguntas increíbles. Sos sol, libertad, abrazos, bella inquieta dulce niña amada, especial, brillante nietita querida. ¡Feliz día! Feliz vida. ¡Feliz cumpleaños! ¡Te amo siempre!".

Tomás Yankelevich, Mila y Cris Morena. Imagen Cris Morena/Instagram

Cris Morena perdió una hija

15 años antes de la muerte de su pequeña nieta, Cris Morena enfrentó la repentina muerte de su hija Romina Yan, actriz y cantante argentina que falleció el 28 de septiembre de 2010 a los 36 años tras sufrir un paro cardíaco no traumático. Posteriormente, se supo que Romina había lidiado durante años con anorexia.

PUBLICIDAD

Romina era hija de los reconocidos productores Cris Morena y Gustavo Yankelevich, y era madre de tres hijos.

¿Quién es Cris Morena?

María Cristina de Giacomi es una de las figuras más influyentes de la televisión argentina, especialmente en el ámbito juvenil e infantil. Su carrera abarca más de cinco décadas como actriz, conductora, compositora, productora y empresaria.