Muere la modelo Hailey Merkt a los 31 años: meses antes le pidieron que no pensara en el cáncer

La modelo Hailey Merkt murió a los 31 años el 26 de julio tras una dura lucha contra el cáncer en la sangre. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia en redes sociales.

A través de una publicación de Instagram, la familia de la exparticipante del popular reality ‘The Bachelor’ compartió detalles de su deceso, así como su lucha ante el desolador diagnóstico luego de un trasplante de médula ósea, el cual dio señales iniciales de una mejoría.

“Con el corazón roto compartimos que nuestra querida Hailey ha fallecido tras una valiente lucha por su vida. Hailey enfrentó el camino con una fuerza inimaginable, con gracia y con abnegación", dice el comunicado publicado el 30 de julio.

“Su deseo de vivir superó todas las fechas límite que le daban sus doctores y eligió pasar sus últimos momentos rodeada de seres queridos y haciendo lo que más le gustaba, sin remordimientos. La recordaremos como alguien que nunca fue aburrida, que era graciosísima, y alguien que vivía a tope el presente (…) Hailey será profundamente echada de menos por todos los que la conocían. Su risa, su amor y su espíritu vibrante han dejado una huella innegable en nuestros corazones. Mientras lamentamos su pérdida, encontramos consuelo en saber que su espíritu vivirá en todas las vidas que tocó. Descansa en paz, Hailey”, agregan en el texto.

Hailey Merkt fue diagnosticada con una leucemia agresiva. Imagen Hailey Merkt / Instagram

¿De qué murió la modelo Hailey Merkt?

En esta misma publicación, la familia de Hailey Merkt destacó que su página de GoFoundMe continuaría abierta hasta el 10 de agosto con el propósito de continuar recibiendo ayuda económica en lugar de flores.

Christopher Bennett, organizador de la campaña de Hailey Merkt, detalla en el sitio web que la modelo fue diagnosticada con una leucemia agresiva, por lo que hace un par de meses se sometió a un trasplante de médula ósea.

“Después de que el trasplante de médula ósea había funcionado, le dijeron que por los próximos nueve meses no tenía ni qué pensar en el cáncer, pero la verdad es que solo pasarían seis semanas para que recibiera la terrible noticia de que las células de la leucemia habían regresado y que se estaban moviendo rápidamente”, señaló.

La modelo falleció seis meses después de ser trasplantada. Imagen Hailey Merkt / Instagram

Hailey Merkt aceptó su destino tras saber que el cáncer había vuelto

Bennett detalló que tras conocer el diagnostico final, Hailey Merkt le dedicó unas palabras a su familia, donde informó que había aceptado su destino.

“Su primera reacción fue decir: ‘Ya no me preocupo por mí, pero no puedo soportar ser la causa de tanto dolor para las personas que amo’. Estoy asombrado por ella. Tenía tanta claridad, independencia y gracia. Decidió que quería vivir al máximo hasta el último minuto que tenía: estar con las personas que amaba y hacer las cosas que amaba, y amaba hacer tantas cosas simples”, señaló, detallando que su adorada mascota también enfermó de cáncer.

“Más tarde su querido perro Snuggles contrajo cáncer y tuvo su tumor. Le dio la tranquilidad de sentir que todavía estaba viviendo su vida en el tiempo que le quedaba”, concluyó.