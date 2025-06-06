Muere ‘influencer’ Guava Beauty a los 24 años: se había hecho famosa por comer maquillaje

Video Así fueron los últimos minutos de la 'influencer' a la que le quitaron la vida durante 'live'

La ‘influencer’ Guava Shuishui, mejor conocida como ‘Guava Beauty’, murió repentinamente a los 24 años.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia a través de un comunicado publicado en la cuenta de Instagram de la ‘influencer’, donde se reveló que su “repentina muerte” ocurrió el 24 de mayo.

“Con profunda tristeza les informamos que nuestra querida Shuishui se ha ido al cielo luchando contra enfermedades repentinas. Colgó oficialmente su equipo de belleza y voló con una sonrisa y un apetito infinito, lista para abrir un nuevo canal en el cielo”, escribieron sus padres.

“Gracias a todos los que le dieron ‘me gusta’, comentaron, rieron con ella y le dieron su cariño. Shuishui guarda ese amor en su corazón y lo valora profundamente. Simplemente, cambió de lugar, pero sigue brillando”, agregaron.

Sin revelar detalles de las “enfermedades” que padecía, los padres de Guava Beauty agregaron en otra publicación que conservarían activa la cuenta de Instagram de la joven a manera de homenaje.

“Somos la mamá y papá de Guava. Sabemos que para muchos esta página de Instagram no solo es solo una red social, sino un enlace a los recuerdos con Guava y un espacio lleno de risas. Después de que ella se fue, esta cuenta está ahora bajo nuestra custodia. No la cancelaremos para que todos la recuerden. Ahora vivirá en nuestros corazones y en tus recuerdos. Gracias por tu amor y compañía siempre con ella”, anotaron el 4 de junio.

La 'influencer' Guava Shuishui murió a los 24 años. Imagen Guava Shuishui / Instagram

¿Guava Beauty murió por comer maquillaje?

Luego de la muerte de Guava Beauty, una joven de nombre Chinglu se pronunció en Instagram ante “tanta información falsa” sobre las causas del fallecimiento de su amiga.

La joven aseguró en su publicación que cuando su amiga ingresó por primera vez al hospital, los médicos “descartaron” cualquier posibilidad relacionada “con los llamados cosméticos alimenticios”, posiblemente en referencia a que Guava Shuishui había alcanzado la fama por comer maquillaje. Además, subrayó que Shuishui "siempre insistía públicamente" en que consumir maquillaje estaba “prohibido”.

"Tales rumores infundados no sólo engañan al público, sino que también le infligen un grave daño secundario. Por favor, los medios de comunicación y los internautas dejen de difundir información errónea y vuelvan a la razón", expresó el 27 de mayo.

Asimismo, aseguró que si la causa oficial de muerte de Guava Beauty no se revelaría por decisión de los padres de su amiga.

Guava Beauty y Chinglu eran amigas. Imagen Guava Beauty / Instagram

"La razón por la que no se revela es una cuidadosa decisión tomada por familiares y amigos cercanos. Antes de convertirse en creadora, Guava era la hija más querida de la familia y la más cálida y poderosa dependencia de los amigos. Su partida fue una pérdida indescriptible para nosotros. Solo queremos que todo el mundo recuerde su seria creación, su sonrisa astuta y la belleza que dejó atrás, no los rumores infundados en Internet", puntualizó.

¿Quién era Guava Beauty?

Guava Shuishui tenía 24 años y era originaria de Taiwán. La joven alcanzó la fama por sus videos en TikTok e Instagram relacionados con tips de belleza.