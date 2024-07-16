Muertes de famosos

Muere famoso cantante mexicano: esto se sabe de su fallecimiento

El músico Gilberto Puente, fundador de la reconocida agrupación Los Tres Reyes, falleció a los 87 años. Su excompañero, Bebo Cárdenas, brindó algunos pormenores de lo ocurrido.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video De qué murió Adrián Olivares, ex Menudo y hermano de la actriz Karla Souza: esto se sabe

El mundo del entretenimiento en México está de luto debido a la muerte del cantante Gilberto Puente, fundador de la reconocida agrupación Los Tres Reyes.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura dio a conocer la noticia del fallecimiento por medio de un mensaje de X.

PUBLICIDAD

“Quedan como muestra de su talento y sensibilidad versiones de boleros clásicos como: ‘Ódiame’, ‘Contigo’ o ‘Novia Mía’”, escribieron la tarde del 14 de julio.

Por su parte, Bebo Cárdenas, quien formó parte del famoso trío, reveló vía Facebook que Puente partió de este mundo a los 87 años, el domingo a las 12:00 p.m. en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

“Rogándoles eleven al ser supremo las oraciones que su piedad le dicte por el eterno descanso de su alma”, se lee en una imagen que él compartió.

En enero de 2019, su hija, Evita Puente, dio a conocer en un comunicado que su padre se retiraba de los escenarios, luego de los “últimos años” en los que estuvo “desafiando la vejez”.

Más sobre Muertes de famosos

Muere famoso actor en acto que consideran heroico mientras paseaba a su perro
1:00

Muere famoso actor en acto que consideran heroico mientras paseaba a su perro

Univision Famosos
Modelo adolescente Angely Alexander es hallada sin vida en casa de su presunto novio de 41 años
1 mins

Modelo adolescente Angely Alexander es hallada sin vida en casa de su presunto novio de 41 años

Univision Famosos
Muere 'influencer' y diseñadora Martha Nolan: la encontraron en lujoso yate en Nueva York
2 mins

Muere 'influencer' y diseñadora Martha Nolan: la encontraron en lujoso yate en Nueva York

Univision Famosos
Muere Eddie Palmieri a los 88 años, leyenda de la salsa y pionero del jazz latino: esto se sabe
1:00

Muere Eddie Palmieri a los 88 años, leyenda de la salsa y pionero del jazz latino: esto se sabe

Univision Famosos
Asesinan a actor tras intentar frenar una pelea: había salido a pasear a su perro
2 mins

Asesinan a actor tras intentar frenar una pelea: había salido a pasear a su perro

Univision Famosos
Brad Pitt está de luto por la muerte de su madre a los 84 años: su familia rompe el silencio
2 mins

Brad Pitt está de luto por la muerte de su madre a los 84 años: su familia rompe el silencio

Univision Famosos
Muere actriz de ‘The Walking Dead’ a los 33 años tras meses luchando contra un “raro” cáncer
3 mins

Muere actriz de ‘The Walking Dead’ a los 33 años tras meses luchando contra un “raro” cáncer

Univision Famosos
Muere el actor e ‘influencer’ Chase Filandro a los 20 años: revelan causa de su fallecimiento
1:00

Muere el actor e ‘influencer’ Chase Filandro a los 20 años: revelan causa de su fallecimiento

Univision Famosos
Muere famoso actor y cantante a los 20 años: habría atentado contra su vida
2 mins

Muere famoso actor y cantante a los 20 años: habría atentado contra su vida

Univision Famosos
Sale a la luz último mensaje de Yanin Campos: ¿quién era la ex 'MasterChef México' que murió?
2 mins

Sale a la luz último mensaje de Yanin Campos: ¿quién era la ex 'MasterChef México' que murió?

Univision Famosos

“Hoy guarda su requinto, cierra su estuche y entierra el nombre de Los Tres Reyes para siempre”, aseveró ella.
Hasta el momento, los familiares de Gilberto no se han pronunciado al respecto, por lo que se desconocen las causas oficiales de su deceso.

Gilberto Puente murió a los 87 años.
Gilberto Puente murió a los 87 años.
Imagen Luis Villa/Bebo Cárdenas/Facebook

Despiden a Gilberto Puente

Tras la defunción de Gilberto Puente, otro de sus amistades y compañeros laborales, Luis Villa, le dedicó un emotivo mensaje.

“Sólo me resta decir gracias al maestro, al genio, al creador de tanta magia con su música. Muchas gracias al amigo”, indicó.

Además, le agradeció por permitirle “ser parte del legado y de su historia musical, en los años maravillosos que compartí con usted y con su hermano, Raúl Puente, en el Retorno de Los Tres Reyes”.

“Buen viaje en su camino celestial maestro Gilberto Puente. Descanse en paz”, anotó para finalizar su misiva, que acompañó con una imagen del artista.

Luis Villa, excompañero de Gilberto Puente, lo despide.
Luis Villa, excompañero de Gilberto Puente, lo despide.
Imagen Luis Villa/Facebook

Julián Jaramillo, hijo del extinto cantautor Julio Jaramillo, también se expresó en la red social: “Ya se fue a reunir con los más grandes requintistas que ha dado nuestro México”.

PUBLICIDAD

“Maestro, gracias por el apoyo, los consejos y por regalarnos la magia de su arte. ¡Qué en paz descanse!”, comentó.

¿Quién era Gilberto Puente?

De acuerdo con el diario La Mañana, Gilberto Puente nació en Anáhuac, Nuevo León el 29 de noviembre de 1936.

Con 10 años, junto a su hermano Raúl, él formó el dueto Los Cuatitos Puente. Al inicio, sus interpretaciones eran los éxitos de Los Panchos.

A lo largo de su trayectoria, ambos trabajaron bajo diferentes nombres. Fue hasta que conocieron a Virginia López, con quien realizaron una gira, que adoptaron Los Tres Reyes.

Relacionados:
Muertes de famososPremios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD