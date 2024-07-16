Muere famoso cantante mexicano: esto se sabe de su fallecimiento

Video De qué murió Adrián Olivares, ex Menudo y hermano de la actriz Karla Souza: esto se sabe

El mundo del entretenimiento en México está de luto debido a la muerte del cantante Gilberto Puente, fundador de la reconocida agrupación Los Tres Reyes.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura dio a conocer la noticia del fallecimiento por medio de un mensaje de X.

“Quedan como muestra de su talento y sensibilidad versiones de boleros clásicos como: ‘Ódiame’, ‘Contigo’ o ‘Novia Mía’”, escribieron la tarde del 14 de julio.

Lamentamos el deceso del músico Gilberto Puente, fundador del trío “Los Tres Reyes” y considerado como uno de los mejores requintistas mexicanos. Quedan como muestra de su talento y sensibilidad versiones de boleros clásicos como: “Ódiame”, “Contigo” o “Novia mía”.



— Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (@bellasartesinba) July 14, 2024

Por su parte, Bebo Cárdenas, quien formó parte del famoso trío, reveló vía Facebook que Puente partió de este mundo a los 87 años, el domingo a las 12:00 p.m. en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

“Rogándoles eleven al ser supremo las oraciones que su piedad le dicte por el eterno descanso de su alma”, se lee en una imagen que él compartió.

En enero de 2019, su hija, Evita Puente, dio a conocer en un comunicado que su padre se retiraba de los escenarios, luego de los “últimos años” en los que estuvo “desafiando la vejez”.

“Hoy guarda su requinto, cierra su estuche y entierra el nombre de Los Tres Reyes para siempre”, aseveró ella.

Hasta el momento, los familiares de Gilberto no se han pronunciado al respecto, por lo que se desconocen las causas oficiales de su deceso.

Gilberto Puente murió a los 87 años. Imagen Luis Villa/Bebo Cárdenas/Facebook

Despiden a Gilberto Puente

Tras la defunción de Gilberto Puente, otro de sus amistades y compañeros laborales, Luis Villa, le dedicó un emotivo mensaje.

“Sólo me resta decir gracias al maestro, al genio, al creador de tanta magia con su música. Muchas gracias al amigo”, indicó.

Además, le agradeció por permitirle “ser parte del legado y de su historia musical, en los años maravillosos que compartí con usted y con su hermano, Raúl Puente, en el Retorno de Los Tres Reyes”.

“Buen viaje en su camino celestial maestro Gilberto Puente. Descanse en paz”, anotó para finalizar su misiva, que acompañó con una imagen del artista.

Luis Villa, excompañero de Gilberto Puente, lo despide. Imagen Luis Villa/Facebook

Julián Jaramillo, hijo del extinto cantautor Julio Jaramillo, también se expresó en la red social: “Ya se fue a reunir con los más grandes requintistas que ha dado nuestro México”.

“Maestro, gracias por el apoyo, los consejos y por regalarnos la magia de su arte. ¡Qué en paz descanse!”, comentó.

¿Quién era Gilberto Puente?

De acuerdo con el diario La Mañana, Gilberto Puente nació en Anáhuac, Nuevo León el 29 de noviembre de 1936.

Con 10 años, junto a su hermano Raúl, él formó el dueto Los Cuatitos Puente. Al inicio, sus interpretaciones eran los éxitos de Los Panchos.