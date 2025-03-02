Muere legendaria actriz de Los Ricos También Lloran: esto se sabe sobre su fallecimiento

Video Claudia Martín nos cuenta por qué no vio Los Ricos También Lloran con Verónica Castro

La actriz mexicana Flor Procuna falleció a los 72 años. Es recordada por su papel como la villana Irma Ramos en la telenovela Los Ricos También Lloran (1979), que protagonizó junto a Verónica Castro.

Lo que se sabe sobre la muerte de Flor Procuna

Televisa Espectáculos confirmó el deceso de la actriz, según un reporte del servicio de noticias N+.

Tras la noticia, amigos cercanos han expresado su pesar a través de mensajes. Uno de ellos fue el comunicador Juan José Origel, quien compartió una foto con la actriz y mencionó que su muerte ocurrió en Guadalajara.

"Hoy amanezco con otra triste noticia. El fallecimiento de una muy querida amiga, Flor Procuna. Fue en la ciudad de Guadalajara de donde pasó a mejor vida. Aparte de guapísima, era encantadora. Mi más sentido pésame a toda su familia. Descanse en paz", escribió el presentador.

No se revelaron de manera inmediata las causas del fallecimiento. La también reconocida actriz Alejandra Procuna era familiar de la fallecida artista.

¿Quién era Flor Procuna?

Flor Procuna, nacida en la Ciudad de México, era hija del torero Luis Procuna y Consuelo Chamorro Benard.

Inició su carrera en el cine con varias películas, incluyendo 'El cínico', 'El paraíso', 'Mi mesera' y 'Renzo, el gitano'.

Además, fue protagonista de numerosas fotonovelas junto a reconocidos actores como Ana Martín, Jaime Moreno y Salvador Pineda.

Fue una de las villanas más recordadas en las telenovelas mexicanas que se produjeron en las décadas de 1970 y 1980.

En Los Ricos También Lloran interpretó a Irma Ramos, la madrastra del personaje de Verónica Castro, Mariana Villarreal. En 2022, Sebastián Rulli y Claudia Martin protagonizaron una nueva versión que también puedes ver aquí en ViX.

La última aparición de Flor Procuna en televisión fue en la telenovela Tormenta en el Paraíso en 2007.