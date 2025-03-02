Muertes de famosos

Muere legendaria actriz de Los Ricos También Lloran: esto se sabe sobre su fallecimiento

El mundo de las telenovelas está de luto tras confirmarse la muerte de una las villanas más icónicas de la televisión: Flor Procuna.

Ve completa Los Ricos También Lloran aquí en ViX

Por:
Univision
Video Claudia Martín nos cuenta por qué no vio Los Ricos También Lloran con Verónica Castro

La actriz mexicana Flor Procuna falleció a los 72 años. Es recordada por su papel como la villana Irma Ramos en la telenovela Los Ricos También Lloran (1979), que protagonizó junto a Verónica Castro.

Lo que se sabe sobre la muerte de Flor Procuna

PUBLICIDAD

Televisa Espectáculos confirmó el deceso de la actriz, según un reporte del servicio de noticias N+.

Tras la noticia, amigos cercanos han expresado su pesar a través de mensajes. Uno de ellos fue el comunicador Juan José Origel, quien compartió una foto con la actriz y mencionó que su muerte ocurrió en Guadalajara.

"Hoy amanezco con otra triste noticia. El fallecimiento de una muy querida amiga, Flor Procuna. Fue en la ciudad de Guadalajara de donde pasó a mejor vida. Aparte de guapísima, era encantadora. Mi más sentido pésame a toda su familia. Descanse en paz", escribió el presentador.

Flor Procuna (derecha) fue la villana en Los Ricos También Lloran, de 1979, interpretando a la madrastra del personaje que dio vida Verónica Castro.
Flor Procuna (derecha) fue la villana en Los Ricos También Lloran, de 1979, interpretando a la madrastra del personaje que dio vida Verónica Castro.
Imagen Mezcalent y Juan José Origel/Instagram

Más sobre Muertes de famosos

Yolanda Andrade se siente “resignada”: estos años le quedan de vida
1:16

Yolanda Andrade se siente “resignada”: estos años le quedan de vida

Univision Famosos
Esposa de Charlie Kirk es exreina de belleza: ¿quién es y a qué se dedica?
1:00

Esposa de Charlie Kirk es exreina de belleza: ¿quién es y a qué se dedica?

Univision Famosos
Muere estrella del cine en China tras caer misteriosamente de un quinto piso: lo que se sabe
1 mins

Muere estrella del cine en China tras caer misteriosamente de un quinto piso: lo que se sabe

Univision Famosos
Hija de la fallecida Mónica Spear confiesa el “regalo” que le dejó tras su trágica muerte
0:55

Hija de la fallecida Mónica Spear confiesa el “regalo” que le dejó tras su trágica muerte

Univision Famosos
Muere querido actor de telenovelas tras una larga lucha contra el cáncer: así lo despiden
2 mins

Muere querido actor de telenovelas tras una larga lucha contra el cáncer: así lo despiden

Univision Famosos
Muere el ‘influencer’ Charlie Kirk tras ataque en evento universitario: tenía 31 años
2 mins

Muere el ‘influencer’ Charlie Kirk tras ataque en evento universitario: tenía 31 años

Univision Famosos
'Influencer' Charlie Kirk muere tras ataque en pleno evento universitario: las dramáticas imágenes
0:50

'Influencer' Charlie Kirk muere tras ataque en pleno evento universitario: las dramáticas imágenes

Univision Famosos
Muere famosa actriz a los 33 años mientras vacacionaba en Costa Rica en misteriosas circunstancias
0:56

Muere famosa actriz a los 33 años mientras vacacionaba en Costa Rica en misteriosas circunstancias

Univision Famosos
#ArchivoFamosos: el dramático funeral de Mónica Spear y palabras de su papá tras la tragedia
1:00

#ArchivoFamosos: el dramático funeral de Mónica Spear y palabras de su papá tras la tragedia

Univision Famosos
Pareja de Xava Drago revela conflictos en la familia por la herencia: "No tarda en explotar la bomba"
3 mins

Pareja de Xava Drago revela conflictos en la familia por la herencia: "No tarda en explotar la bomba"

Univision Famosos


No se revelaron de manera inmediata las causas del fallecimiento. La también reconocida actriz Alejandra Procuna era familiar de la fallecida artista.

¿Quién era Flor Procuna?

Flor Procuna, nacida en la Ciudad de México, era hija del torero Luis Procuna y Consuelo Chamorro Benard.

Inició su carrera en el cine con varias películas, incluyendo 'El cínico', 'El paraíso', 'Mi mesera' y 'Renzo, el gitano'.

Además, fue protagonista de numerosas fotonovelas junto a reconocidos actores como Ana Martín, Jaime Moreno y Salvador Pineda.

Fue una de las villanas más recordadas en las telenovelas mexicanas que se produjeron en las décadas de 1970 y 1980.

En Los Ricos También Lloran interpretó a Irma Ramos, la madrastra del personaje de Verónica Castro, Mariana Villarreal. En 2022, Sebastián Rulli y Claudia Martin protagonizaron una nueva versión que también puedes ver aquí en ViX.

PUBLICIDAD

La última aparición de Flor Procuna en televisión fue en la telenovela Tormenta en el Paraíso en 2007.

Video Claudia Martin y Sebastián Rulli muestran su emoción al protagonizar el remake de 'Los Ricos También Lloran'
Relacionados:
Muertes de famososLos Ricos También LloranTelenovelasNovelasTelevisionFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD