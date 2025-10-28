Encuentran sin vida a 'influencer' de 30 años en su hogar: ya presentaba signos de descomposición

Video Muere Charito Casas, “icono del mariachi”, a los 46 años: llevaba “varias operaciones”

Fernanda Oliveira da Silva, conocida en redes sociales como Fernanda Maroca, quien además ejercía como concejala y llegó a presidir la Cámara Municipal de Lago Verde en dos ocasiones, fue hallada sin vida en su hogar el 23 de octubre y ya presentaba signos de descomposición.

Según reportes locales como la cadena Globo, las primeras investigaciones apuntan a que la 'influencer' de 30 años habría atentado contra su vida y se habría ahorcado con los cordones de una red en su propia casa.

PUBLICIDAD

La Policía Civil investiga las circunstancias del hecho, mientras que el ayuntamiento decretó tres días de luto oficial en reconocimiento a su trayectoria política y social.

El funeral de Fernanda Maroca se realizó la medianoche del 24 de octubre, con una procesión que permitió a la comunidad despedirse de una de sus figuras más queridas de la localidad.

Su último mensaje en redes

Su última publicación en redes muestra una imagen junto al lago, con un mensaje nostálgico sobre su infancia.

"Abuelo y abuela hablando, y nosotros correteando", escribió en Instagram el 19 de octubre.

Muere la 'influencer' Fernanda Maroca. Imagen Fernanda Maroca/Instagram

¿Quién era Fernanda Maroca?

Fernanda Oliveira da Silva había sido electa concejal de Lago Verde en 2020 y fue reelegida en 2024, consolidándose como una figura influyente tanto en la política local como en redes sociales.