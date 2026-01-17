Muertes de famosos Muere el cantante dominicano Félix Rosario en pleno vuelo: viajaba para buscar ayuda médica Félix Rosario decidió buscar un diagnóstico más certero, por lo cual viajaba a Nueva Jersey. El cantante de bachata tenía 54 años.



Félix Rosario, cantautor dominicano, murió a los 54 años mientras viajaba en un vuelo desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana, hacia Nueva Jersey, donde buscaba atención médica por complicaciones recientes de salud.

Días antes del vuelo, 'Tu Negrito Consentido', como era conocido artísticamente, había presentado dolores en el pecho y malestar general, lo que lo llevó a acudir a un centro médico.

Según reporta Diario Libre, su madre lo convenció de viajar a los Estados Unidos para someterse a exámenes más exhaustivos. Sin embargo, su condición se agravó durante el trayecto aéreo y perdió la vida antes de llegar a su destino.

Miguel de Jesús Rodríguez, amigo cercano del cantautor, confirmó la noticia y relató que "Félix no se estaba sintiendo bien desde hacía varios días", señalando que había mostrado señales claras de alerta antes del viaje. Hasta el momento, no existe un informe médico oficial que precise la causa exacta del fallecimiento, según informó el diario dominicano.

Familiares esperaban su llegada en Nueva Jersey

En el aeropuerto Newark Liberty, su esposa Julissa Urbáez y otros familiares esperaban su arribo alrededor de las siete de la noche. Al no recibir comunicación ni noticias de su llegada, la preocupación creció hasta que un allegado confirmó el trágico desenlace.

La familia actualmente evalúa los procedimientos para los servicios fúnebres y una posible repatriación del cuerpo a República Dominicana.

Félix Rosario murió cuando viajaba rumbo a Nueva Jersey. Imagen Félix Rosario/Instagram

¿Quién era Félix Rosario?

Félix Rosario fue un cantante reconocido dentro de la música tropical y la bachata, con temas populares como "El Gatico" y "Déjame Volver".