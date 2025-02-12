Muere el cantante Félix Cumbé a los 60 años: su hija hizo súplica en los momentos críticos

Video ¿De qué murió Dulce? Esto se sabe de las enfermedades que padecía

El famoso cantautor haitiano-dominicano Félix Cumbé murió a los 60 años la noche de este martes 11 de febrero.

De acuerdo con Diario Libre, la noticia del fallecimiento del bachatero fue confirmada “por su esposa, Fanny Carolina Adames”.

El medio puntualizó que el cantante “llevaba días ingresado” en el Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada (CEDIMAT), en Santo Domingo, República Dominicana, “por complicaciones de salud”.

Hija de Félix Cumbé hizo petición por él antes de su muerte

Previo al deceso de Félix Cumbé, su hija, Katty Cumbé, recurrió a su cuenta de Instagram para informar que él se encontraba mal y pedir apoyo moral.

“Cadena de oración para mi padre, de emergencia, por favor, lo suplico, no me dejen sola”, indicó en un ‘post’, que acompañó con una fotografía de ambos.

En este mensaje, ella también explicó brevemente lo que había sucedido: “Se sometió a un cateterismo y todo según iba bien, ha hecho [tenido] dos paros [cardíacos]”.

Hija de Félix Cumbé informó que él había sufrido dos paros cardíacos. Imagen Katty Cumbé/Instagram

Según el ya mencionado periódico, el intérprete de ‘Desgaste’ dichos episodios en el corazón “le provocaron” el fallecimiento.

La partida del compositor ocurre luego de que a mediados del mes de enero estuviera internado en una clínica de la capital “por problemas en los pulmones y riñones”, y una “anemia crónica”.

“Él habla y camina normal, está evolucionando, gracias a Dios”, dijo entonces su pareja, en entrevista con la publicación.

En mayo de 2024, él tuvo un accidente cerebrovascular, no obstante, y pese al daño, siguió con sus actividades profesionales en la música y los escenarios, da a conocer Listin Diario.

¿Quién era Félix Cumbé?

Félix Cumbé nació en Puerto Príncipe, Haití, en 1961, pero en 1977 se mudó a República Dominicana, país en el que se naturalizó en diciembre de 2022.

En una conversación para ‘Aquí está el merengue’, él recordó que pasó hambre, trabajó poniendo blocks y padeció otras calamidades hasta que incursionó en lo artístico, retoma Listin Diario.

A lo largo de su carrera, siendo una figura en agrupaciones de merengue, alcanzó popularidad con canciones como ‘Tú no ta’ pa’ mí’, ‘Fui fuá’, ‘Mi gatico’, entre otras.